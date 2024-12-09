Corea del Sur prohíbe a su presidente salir del país mientras está siendo investigado: ¿podría ser detenido?

Video El video viral de la mujer que agarró la metralleta a un soldado durante las protestas en Corea del Sur

El Ministerio de Justicia de Corea del Sur impuso este lunes una prohibición de viajes al exterior al presidente Yoon Suk Yeol mientras las autoridades investigan las acusaciones de rebelión y otros cargos en relación con su efímera declaración de la ley marcial la semana pasada.

El decreto de ley marcial de Yoon del martes pasado, que llevó a tropas de fuerzas especiales a las calles de Seúl, sumió a Corea del Sur en una agitación política y causó preocupación entre sus principales socios diplomáticos y vecinos. El sábado, Yoon evitó un intento liderado por la oposición de destituirlo, y la mayoría de los legisladores del partido gobernante boicotearon una votación parlamentaria. Pero los partidos de la oposición prometieron presentar una nueva moción de destitución contra él esta semana.

Bae Sang-up, un funcionario del Ministerio de Justicia, dijo en una audiencia parlamentaria que se le prohibió a Yoon salir del país tras las solicitudes de la policía, los fiscales y una agencia anticorrupción mientras amplían sus investigaciones sobre las circunstancias que rodearon la toma de poder de Yoon.

Desde que asumió el cargo en 2022 por un solo mandato de cinco años, Yoon, un conservador, ha estado en un curso de colisión casi constante con sus rivales liberales que controlan el parlamento. Los liberales han presentado una serie de mociones para destituir a algunos de sus principales funcionarios y han lanzado una feroz ofensiva política contra Yoon por una serie de escándalos que lo involucran a él y a su esposa.

En su anuncio de la ley marcial el martes por la noche, Yoon calificó al parlamento como una “cueva de criminales” que empantana los asuntos estatales y prometió eliminar a los “desvergonzados seguidores de Corea del Norte y a las fuerzas antiestatales”.

Pero su decreto de ley marcial duró solo seis horas porque la Asamblea Nacional lo rechazó, obligando al Gabinete de Yoon a levantarlo antes del amanecer del miércoles. Algunos miembros del gobernante Partido del Poder Popular de Yoon votaron en contra del decreto, pero el partido decidió más tarde oponerse a su destitución.

Las consecuencias de implementar la ley marcial en Corea del Sur

El principal partido de oposición, el Partido Democrático, calificó la imposición de la ley marcial por parte de Yoon de "inconstitucional, rebelión ilegal o golpe de Estado". Corea del Sur ha presentado denuncias ante la policía contra al menos nueve personas, entre ellas Yoon y su exministro de Defensa, por las acusaciones de rebelión.

El domingo, los fiscales surcoreanos detuvieron al exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien supuestamente recomendó que Yoon declarara la ley marcial. Se convirtió en la primera persona detenida en el caso de la ley marcial.

La semana pasada, el Ministerio de Defensa suspendió por separado a tres altos comandantes militares por su presunta participación en la imposición de la ley marcial. Estaban entre los que enfrentaban las acusaciones de rebelión planteadas por la oposición.

El sábado, Yoon emitió una disculpa por el decreto de la ley marcial, diciendo que no eludirá la responsabilidad legal o política por la declaración. Dijo que dejaría en manos de su partido trazar un rumbo a través de la agitación política del país, "incluidos los asuntos relacionados con mi mandato".

¿Puede ser detenido el presidente en Corea del Sur?

Un alto funcionario de la Agencia Nacional de Policía dijo este lunes a los periodistas locales en una sesión informativa que la policía también puede detener a Yoon si se cumplen las condiciones. El contenido de la sesión informativa fue compartido con la agencia AP.

Si bien un presidente surcoreano en funciones tiene inmunidad procesal mientras está en el cargo, eso no se extiende a las acusaciones de rebelión o traición. Esto significa que Yoon puede ser interrogado y detenido por la policía por su decreto de ley marcial, pero muchos observadores dudan de que la policía lo detenga por la fuerza o registre su oficina debido al potencial de enfrentamientos con su servicio de seguridad presidencial.

En el caso de la expresidenta Park Geun-hye, quien fue expulsada del cargo en 2017 después de ser destituida por el parlamento por un escándalo de corrupción, los fiscales no registraron su oficina y terminaron recibiendo documentos fuera del complejo porque los funcionarios presidenciales los rechazaron.

Después de negarse a reunirse con los fiscales mientras estaba en el cargo, Park se sometió a un interrogatorio por parte de ellos y fue arrestada después de que el Tribunal Constitucional aprobara su destitución y dictaminara su destitución como presidenta en marzo de 2017.

Los expertos dicen que el partido de Yoon teme perder la presidencia ante los liberales en una elección parcial si es destituido y expulsado, como sucedió después de que Park fuera destituida.

El líder del PPP, Han Dong-hun, dijo el domingo que su partido presionará para que Yoon deje el cargo de manera temprana y ordenada, de manera que se minimice la confusión social, pero no dijo cuándo sucedería eso. Agregó que Yoon no se involucrará en asuntos de estado, incluida la política exterior.

Los críticos dicen que Han probablemente quiera ganar tiempo para ayudar a su partido a restaurar la confianza pública. Sus comentarios sobre marginar a Yoon de los asuntos de estado también han provocado una preocupación generalizada y críticas de que viola la constitución.

Durante una sesión informativa este lunes, el Ministerio de Defensa dijo que Yoon mantiene el control del ejército, un poder que la constitución reserva explícitamente para el presidente.

