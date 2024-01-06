Corea del Norte dispara más de 60 obuses cerca de la isla surcoreana de Yeonpyeong

Video Kim Jong Un llora mientras pide a las mujeres norcoreanas que tengan más hijos

El ejército de Corea del Norte disparó este sábado más de 60 obuses cerca de la isla surcoreana de Yeonpyeong, afirmó el ejército de Seúl, un día después de que Pyongyang lanzara una andanada de proyectiles de artillería en la misma región.

"Las fuerzas norcoreanas dispararon más de 60 obuses desde la zona noroeste de la isla de Yeonpyeong hoy, entre las 16:00 y las 17:00 (horra local)", declaró el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado, y advirtió a Corea del Norte que ponga fin a sus acciones.

El viernes, Corea del Norte disparó más de 200 proyectiles de artillería cerca de Yeonpyeong y Bangnyeong, dos islas surcoreanas poco pobladas situadas cerca de la frontera marítima de facto entre ambos países.

Yeonpyeong, que tiene unos 2,000 habitantes, está situada en el mar Amarillo, unas 71 millas al oeste de Seúl y a 7.4 millas al sur del litoral de la provincia norcoreana de Hwanghae.

Baengyeong, también muy cercana a Corea del Norte, tiene 4,900 habitantes y está situada a unas 130 millas al oeste de la capital surcoreana.

Las autoridades ordenaron el viernes la evacuación de civiles como una "medida preventiva" y los ferris fueron suspendidos por esta escalada militar, una de las más graves registradas en la península coreana desde 2010, cuando el Norte bombardeó Yeonpyeong y mató a dos militares y dos civiles.

Nueva escalada de tensiones en la región

Los disparos tienen lugar tras varias declaraciones belicosas del dirigente norcoreano, Kim Jong Un, que en los últimos días ha amenazado con "aniquilar" a Corea del Sur y Estados Unidos.

Tanto el viernes como el sábado, los proyectiles norcoreanos cayeron en una zona marítima de amortiguamiento creada en virtud de un acuerdo de 2018 para rebajar las tensiones, que se rompió en noviembre después de que Corea del Norte lanzara un satélite espía.

Corea del Sur afirmó el sábado que "los repetidos disparos de artillería (...) suponen una amenaza para la paz en la península coreana y una escalada de las tensiones".

Su ejército lanzó "una firme advertencia" e instó a Pyongyang a cesar sus acciones.

"Corea del Norte, tras su declaración de una anulación del 'Acuerdo Militar del 19 de septiembre', sigue amenazando a nuestros ciudadanos con continuos disparos de artillería dentro de la zona donde están prohibidos los actos hostiles", declaró el Estado Mayor Conjunto.

"En respuesta, nuestro ejército tomará las medidas apropiadas para salvaguardar nuestra nación", añadió.

Corea del Norte dice que es una "respuesta natural" a maniobras del Sur

El régimen de Corea del Norte afirmó el viernes que sus disparos cerca de las dos islas eran una "respuesta natural" a maniobras realizadas por Corea del Sur, según la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.

"Ni siquiera tuvieron un impacto indirecto en las islas", aseguró KCNA.

En este contexto, China, que comparte frontera con Corea del Norte y es el principal apoyo político y económico de ese aislado país asiático, lanzó un llamado a la "moderación" a todas las partes.

Estados Unidos pidió a Corea del Norte "que se abstenga de cualquier otra acción desestabilizadora y provocadora, y que reanude la diplomacia".

A finales de diciembre, Kim Jong Un ordenó acelerar los preparativos militares en vistas de una "guerra" que podría "desencadenarse en cualquier momento".

El año pasado, el dirigente norcoreano inscribió en la Constitución la vocación del país como potencia nuclear y probó varios misiles balísticos intercontinentales, violando las resoluciones de la ONU.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra desde el final del conflicto en la península de 1950-1953, que terminó con un armisticio y no con un tratado de paz.

