Se negó a darle licencias de matrimonio a una pareja gay y fue por cinco días a la cárcel. Ahora debe pagar $260,000 a los abogados

Kim Davis, una exsecretaria condal de Kentucky que se negó a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, deberá pagar un total de $260,104 en honorarios y gastos a los abogados que representaron a una pareja que la demandó, según el fallo de un juez federal.

A esta cantidad se suman los $100,000 en daños y perjuicios que un jurado decidió que la mujer deberá pagar a la pareja que la demandó por no cumplir con sus obligaciones como funcionaria pública.

El precio de no cumplir con lo establecido en las leyes

Los abogados de Davis argumentaron que los honorarios y costos solicitados por los representantes legales de los demandantes eran excesivos, pero el juez federal de distrito David L. Bunning no estuvo de acuerdo y dijo que Davis deberá pagar la cantidad solicitada, ya que los hombres habían ganado la demanda, informó el Lexington Herald-Leader.

La demanda que causó los gastos y honorarios solicitados fue iniciada por David Ermold y David Moore, dos hombres de área que deseaban contraer matrimonio, a quienes la oficina de Davis les negó la expedición de una licencia de matrimonio en múltiples oportunidades.

La entonces secretaria del condado de Rowan en Kentucky mantuvo su negativa a pesar de la decisión de la Corte Suprema en junio de 2015, que estableció que el matrimonio entre personas del mismo sexo era un derecho fundamental protegido tanto por la cláusula de debido proceso como por la cláusula de igual protección ante la ley de la Enmienda 14 de la Constitución.

Se espera que los abogados de Davis apelen el fallo de Bunning.

Kim Davis puso sus creencias

personales por encima de la ley

Davis dijo basó su negativa a otorgar licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo basada en sus creencias de que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer.

Su caso causó ecos a nivel nacional cuando el 3 de septiembre de 2015 Bunning falló a favor de seis parejas afectadas por la negativa de Davis de expedir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo y la encarceló por desacato a la corte, a pesar de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representaba a las parejas, solo pidió que fuera multada.

El juez ordenó que Davis permaneciera encarcelada hasta que cumpliera con la orden del tribunal de emitir licencias de matrimonio y fue finalmente liberada después de que su personal emitió los documentos solicitados, eliminando su nombre del formulario de licencias matrimoniales.

Posteriormente, la legislatura estatal de Kentucky promulgó una ley que eliminaba los nombres de todos los secretarios del condado de las licencias de matrimonio estatales.

En 2022, Bunning dictaminó que Davis había violado los derechos constitucionales de los demandantes y posteriormente, en septiembre de 2023, un jurado otorgó a la pareja $100,000 por concepto de indemnización.

Tres años después de su corto encarcelamiento, Davis perdió las elecciones para mantener su puesto como secretaria del condado de Rowan.

Con información de The Associated Press.