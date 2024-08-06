Quién es Yahya Sinwar, la mente detrás de los ataques del 7 de octubre que Hamas nombró como su nuevo líder

Video Lo que se sabe sobre el asesinato de Ismail Haniyeh, líder político de Hamas

Descrito por los agentes israelíes que lo interrogaron durante horas en prisión como "extremadamente inteligente", Yahya Sinwar, cerebro de los atentados del 7 de octubre, fue elegido este martes nuevo máximo jefe político de Hamas, grupo que en realidad ya dominaba en la sombra desde dentro de la Franja de Gaza.

Sinwar tomará las riendas del buró político de Hamas, en sustitución de Ismail Haniyeh, asesinado hace una semana en Teherán en un ataque atribuido a Israel.

Su nombramiento no entraba en las quinielas en las que sonaban como posibles candidatos: Khaled Mashaal, miembro fundador del buró político y que ya lo encabezó entre 2004 y 2017, cuando lo reemplazó Haniyeh en el cargo, y Khalil al Hayya, una figura poderosa dentro del grupo y que era cercano al líder asesinado.

Esto es lo que se sabe del nuevo líder de Hamas.

Yahya Sinwar, la mente detrás de los ataques del 7 de octubre contra Israel

El nuevo líder político de Hamas es un activista radical y pragmático que pasó muchos años en prisión, logró escapar de múltiples intentos de asesinato y está considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre contra Israel.

Su nombre está en la lista estadounidense de "terroristas internacionales" e Israel se refiere a él como "hombre muerto".

Nació en el campo de refugiados de Jan Yunis, en el sur de Gaza, a principios de la década de 1960.

Este hombre sobrio y de pelo blanco "impuso su agenda para cambiar el equilibrio de poder en el terreno y tomó a todos por sorpresa", explicó a AFP Leïla Seurat, investigadora del Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos (CAREP) en París.

Yahya Sinwar tiene una larga carrera en las filas de Hamas

En 1987, cuando estalló la primera Intifada (el levantamiento contra la ocupación israelí) en un campo de refugiados en el norte de la Franja de Gaza, Sinwar se unió a Hamas, que acababa de crearse.

A los 25 años ya dirigía la Organización de la Yihad y la Predicación, una unidad de inteligencia de Hamas que castigaba a los "colaboradores" palestinos con Israel.

En 1988 fundó Majd, el servicio de seguridad interna de Hamas y un año después fue encarcelado y se convirtió en líder de los presos.

Fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas por Israel en 1989 por planear el secuestro y asesinato de dos soldados israelíes y cuatro palestinos "colaboracionistas" al frente de los servicios de seguridad de Hamás

Según los funcionarios israelíes que lo interrogaron en prisión, Sinwar confesó orgulloso haber asesinado con sus propias manos a 12 colaboracionistas y en su estancia en la cárcel demostró sus dotes de liderazgo con una mezcla de magnetismo y de infundir miedo.

Pese a que había sido condenado a cadena perpetua, salió de prisión en 2011 como parte de un canje con Israel de 1,047 presos palestinos a cambio de la liberación de Gilad Shalit, un soldado israelí rehén de Hamas durante cinco años.

El ascenso de Yahya Sinwar dentro de Hamas

Yahya Sinwar pasó 23 años en las cárceles israelíes y luego entró en el aparato de seguridad del movimiento islamista palestino, donde estuvo a cargo de las purgas.

Sinwar vio como Israel eliminaba a sus mentores, como el jeque Ahmed Yasin y a Salah Chehadé, fundador de las brigadas Ezzedin Al Qasam, el brazo armado de Hamas.

Y fue hasta 2017 fue elegido líder de Hamás en Gaza e impulsó una estrategia "radical a nivel militar y pragmática en lo político", apunta Leïla Seurat.

¿Cuál es el tipo de liderazgo de Yahya Sinwar?

En el frente político, Sinwar aboga por un liderazgo palestino unido para todos los territorios ocupados: la Franja de Gaza, actualmente en manos de Hamas, Cisjordania, administrada por el Fatah de Mahmud Abás, y Jerusalén-Este, dicen los expertos.

La elección de Sinwar, hasta ahora líder de Hamas dentro de Gaza en lo político y militar, confirma el cambio estratégico del grupo, donde la vertiente militar fagocitó a la política, además de poner en jaque las negociaciones para un alto el fuego, en las que ha defendido la postura más dura, frente a un Haniyeh más pragmático.

Sinwar era técnicamente el “número dos” del grupo -solo detrás de Haniyeh que vivía en Qatar y se encargaba de las relaciones diplomáticas, pero era Sinwar quien realmente controlaba las decisiones importantes del grupo, aunando poder en las ramas política y militar.

Los analistas creen que Sinwar se ha mostrado más reacio que Haniyeh a aceptar un acuerdo de alto el fuego. Incluso el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, insistió en la necesidad de un acuerdo para una tregua en la guerra que, en su opinión, depende de Sinwar.

"Él ha sido y sigue siendo el principal decisor a la hora de concertar el alto el fuego", dijo Blinken este martes.

El futuro de estas conversaciones quedó en el aire después del asesinato de Haniyeh, considerado una voz pragmática dentro de la organización palestina.

Qué mensaje manda la designación de Yahya Sinwar al frente de Hamas

Tanto Hamas como sus aliados de Hezbolá aseguraron que la designación de Sinwar manda un "mensaje fuerte" a Israel, diez meses después del inicio de la guerra en Gaza, desencadenada tras el ataque sin precedentes de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre.

Fue el ala militar, encabezada por Sinwar y el también recientemente fallecido Mohamed Deif, comandante en jefe de las Brigadas al Qasam, brazo armado de Hamas, la que planeó el ataque en Israel, y la rama política, incluido Haniyeh, solo se enteró cuando el plan estaba avanzado.

Las autoridades israelíes no tienen duda de que Yahya Sinwar, fue quien planificó el ataque en Israel, un país y sociedad que el hombre ha estudiado minuciosamente ayudado por su dominio del hebreo que aprendió en sus casi 23 años en una cárcel israelí.

"Es una persona muy inteligente que invirtió en su desarrollo intelectual y en una comprensión profunda de la sociedad israelí", afirmó Betty Lahat, exdirectora de la prisión Hasharon donde estuvo Sinwar.

Ante su nombramiento como jefe político de Hamas, Israel prometió este martes matar a Yahya Sinwar.

"Solo hay un lugar para Yahya Sinwar, y es junto a Mohamed Deif", comandante jefe del brazo armado de Hamas, quien murió en un bombardeo israelí el 13 de julio en la Franja de Gaza, dijo el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, en una entrevista para el medio Al Arabia. "Ese es el único lugar que estamos preparando y dirigiendo para él", recalcó.

Se desconoce el paradero de Yahya Sinwar

Poco se sabe de Yahya Sinwar desde el inicio de la guerra. La rehén Yocheved Lifshitz, de 85 años, liberada a las dos semanas de su cautiverio, indicó que Sinwar visitó a varios secuestrados retenidos en un túnel pocos días después del ataque y les dijo en un correcto hebreo que allá se encontraban seguros.

Se supone que sigue escondido en los túneles de Gaza, desde el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1,200 muertos, 251 secuestrados y desató la guerra entre Israel y Hamas.

Del lado de Gaza el número de muertos entre los palestinos se acerca ya a los 40,000, la mayoría de los 2.3 millones de habitantes han sido expulsados de sus hogares y grandes franjas de pueblos y ciudades de Gaza han quedado destruidas.

