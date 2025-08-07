Cambiar Ciudad
El hallazgo del cuerpo intacto de un hombre que desapareció hace 28 años en un glaciar

El cuerpo de un hombre de 31 años de edad, que desapareció hace casi tres décadas en un glaciar en Pakistán, fue recuperado luego de que el derretimiento del hielo expuso el cadáver en buen estado de conservación.

Univision y AFP
Video En video: Un glaciar sepulta parcialmente un pueblo

El derretimiento de un glaciar en Pakistán permitió el descubrimiento del cadáver de un hombre que desapareció hace 28 años en las escarpadas montañas de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

El sujeto, de 31 años de edad al momento de su desaparición, tenía una esposa y dos hijos.

El cuerpo del hombre, identificado solo como Nasiruddin, fue hallado en el borde del glaciar Lady Meadows, que cada vez se hace más pequeño, en la región de Kohistán.

La familia del fallecido explicó que él y su hermano habían huido a las montañas después de una disputa en el pueblo donde vivían en 1997, cuando cayó por una grieta. Su hermano sobrevivió al accidente.

"Nuestra familia no dejó piedra sin mover para hallarlo durante todos estos años, dijo Malik Ubaid, un sobrino de Nasiruddin.

"Nuestros tíos y primos visitaron el glaciar muchas veces intentando recuperar su cadáver, pero eventualmente se dieron por vencidos por considerar la labor imposible", explicó Ubaid.

Su familia, tras 28 años de sufrimiento por su desaparición, asegura que ahora han encontrado alivio. El cuerpo fue hallado en buen estado de conservación, y todavía tenía su tarjeta de identidad.

Kohistan es una región montañosa donde se extienden los confines del Himalaya. Alberga más de 13,000 glaciares, más que ningún otro lugar de la Tierra fuera de los polos.

Sin embargo, el aumento de la temperatura global debido al cambio climático provocado por el hombre está provocando un rápido deshielo de los glaciares.

