Hallan 11 cadáveres abandonados dentro de una camioneta cerca de Acapulco

La Fiscalía General del Estado de Guerrero dijo en un comunicado que “un equipo especializado en identificación humana realiza, bajo el protocolo de perspectiva de género, los trabajos técnicos y científicos necesarios para la plena identificación de los cuerpos”.

Video Furia en Guerrero, México, por muerte de estudiante a manos de policía: queman camionetas de la Guardia Nacional

La Fiscalía General del Estado de Guerrero anunció este jueves el hallazgo de 11 cadáveres, incluidos dos de menores de edad, abandonados en una carretera de ese estado, el cual constituye una de las regiones del sur de México más azotada por la violencia de los carteles de drogas

Los cuerpos fueron encontrados el miércoles por la noche después de que la policía recibió un aviso sobre una camioneta abandonada en la principal avenida de la ciudad de Chilpancingo, la capital del estado.

Zona azotada por la violencia del narcotráfico

La ciudad de 300,000 habitantes ha sido el escenario de una espantosa violencia entre bandas de narcotraficantes mientras dos cárteles rivales luchan por el control de la zona.

La fiscalía informó en un comunicado que “un equipo especializado en identificación humana realiza, bajo el protocolo de perspectiva de género, los trabajos técnicos y científicos necesarios para la plena identificación de los cuerpos”.

El ente oficial no dijo en qué condiciones fueron encontrados los cadáveres, pero sí ha dicho que ha iniciado una investigación por homicidio. Los fiscales tampoco especificaron las edades de los dos menores muertos, pero dijeron que dos de los 11 cuerpos eran de mujeres.

La carretera donde fueron encontrados los 11 cadáveres constituye la principal ruta entre Ciudad de México y el balneario de Acapulco.

A principios de octubre, el alcalde de la ciudad fue asesinado y decapitado solo una semana después de asumir el cargo. Alejandro Arcos asumió el cargo el 1 de octubre en Chilpancingo, y su cuerpo decapitado fue encontrado en una camioneta una semana después, con la cabeza colocada en el techo del vehículo.

Dos bandas rivales del narcotráfico, conocidas como los Tlacos y los Ardillos, se disputan el control del negocio de la droga y la extorsión en la ciudad.

En 2023, la violencia entre bandas en Chilpancingo llegó al punto de que una de las bandas organizó una manifestación de cientos de personas, secuestró un vehículo blindado del gobierno, bloqueó una carretera importante y tomó a la policía como rehenes, para lograr la liberación de sospechosos arrestados.

Con información de The Associated Press.

