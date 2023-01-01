SHOP
En clave gráfica: el mapa de los conflictos de Medio Oriente

La guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, con más de 24,000 muertos, israelíes secuestrados e innumerables daños materiales ha desatado viejas y nuevas tensiones en toda la región.
Por: AMAYA VERDE, JAVIER FIGUEROA Y ANTONIO FERNÁNDEZ
Publicado 23 Ene 2024 – 12:40 PM EDT • Actualizado 29 Ene 2024 - 1:00 PM EDT

Frontera

Líbano-Israel

Territorios

palestinos

Combates entre Israel y el grupo terrorista Jezbolá

Guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza y choques entre militantes palestinos y fuerzas israelíes en Cisjordania

Damasco

Bombardeo israelí contra miembros

de la Guardia Revolucionaria iraní

Mar

Caspio

LÍBANO

SIRIA

IRÁN

IRAK

JORDANIA

PAKISTÁN

Golfo

Pérsico

ISRAEL

Mar

Rojo

Mar Arábigo

YEMEN

500 km

250 mi

Mar Rojo

Rukban

Ataque de grupo proiraní con un dron a una base militar de EEUU

Ataques de los hutíes de Yemen contra barcos comerciales

Bases

militares

de EEUU

Sistán

y Baluchistán

iraní y Baluchistán

pakistaní

Ataques entre EEUU y grupos iraquíes proiraníes

Ataques de Irán contra el grupo terrorista suní Yeish al Adl y bombardeos de Pakistán

Frontera

Líbano-Israel

Territorios

palestinos

Guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza y choques entre militantes palestinos y fuerzas israelíes en Cisjordania

Combates entre Israel y el grupo terrorista Jezbolá

Damasco

Bombardeo israelí contra miembros de la Guardia Revolucionaria iraní

Mar

Caspio

LÍBANO

SIRIA

IRÁN

IRAK

JORDANIA

PAKISTÁN

Golfo

Pérsico

ISRAEL

Mar

Rojo

Mar Arábigo

YEMEN

500 km

250 mi

Mar Rojo

Rukban

Ataque de grupo proiraní con un dron a una base militar de EEUU

Ataques de los hutíes de Yemen contra barcos comerciales

Sistán y Baluchistán

iraní y Baluchistán

pakistaní

Bases militares

de EEUU

Ataques de Irán contra el grupo terrorista suní Yeish al Adl y bombardeos de Pakistán

Ataques entre EEUU y grupos iraquíes proiraníes

Frontera Líbano-Israel

Combates entre Israel y el grupo terrorista Jezbolá

Damasco

Rukban

Bombardeo israelí contra miembros de la Guardia Revolucionaria iraní

Ataque de grupo proiraní con un dron a una base militar de EEUU

Mar

Caspio

SIRIA

Sistán

y Baluchistán

IRÁN

LÍBANO

Bombardeos de Pakistán

IRAK

JORDANIA

Golfo

Pérsico

PAKISTÁN

ISRAEL

Franja

de Gaza

Bases militares

de EEUU

Cisjordania

Choques entre militantes palestinos y fuerzas israelíes

Ataques entre EEUU y grupos iraquíes proiraníes

Guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas

Baluchistán

Ataques de Irán contra el grupo terrorista suní Yeish al Adl

Mar

Rojo

Mar Rojo

YEMEN

Mar Arábigo

Ataques de los hutíes de Yemen contra barcos comerciales

500 km

250 mi

Damasco

Mar

Caspio

Bombardeo israelí contra miembros de la Guardia Revolucionaria iraní

Frontera Líbano-Israel

Combates entre Israel y el grupo terrorista Jezbolá

Rukban

Ataque de grupo proiraní con un dron a una base militar de EEUU

SIRIA

LÍBANO

Mar

Mediterráneo

IRÁN

JORDANIA

IRAK

Sistán

y Baluchistán

PAKISTÁN

Golfo

Pérsico

ISRAEL

Bases militares

de EEUU

Cisjordania

Bombardeos de Pakistán

Franja de Gaza

Choques entre militantes palestinos y fuerzas israelíes

Guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas

Ataques entre EEUU y grupos iraquíes proiraníes

Baluchistán

Ataques de Irán contra el grupo terrorista suní Yeish al Adl

Mar Rojo

Mar Arábigo

YEMEN

Mar Rojo

Ataques de los hutíes de Yemen contra barcos comerciales

500 km

250 mi

La guerra en la Franja de Gaza entre fuerzas militares israelíes y el grupo militante islamista Hamas supera ya los tres meses, con pocas señales de que esté llegando a su fin.

El reciente ataque con dron contra una base militar de EEUU en Jordania, que resultó en la muerte de 3 militares estadounidenses y dejó a 34 heridos, ha intensificado aún más la tensa situación en el Medio Oriente.

Este incidente se suma a una serie de eventos que han generado preocupación por una escalada en la región. Casi a diario, las fuerzas israelíes intercambian disparos con células del movimiento islamista proiraní Hezbollah en la frontera con Líbano. En las últimas semanas, rebeldes hutíes de Yemen -que también cuentan con el respaldo de Irán- han atacado buques mercantes en el mar Rojo en solidaridad con los gazatíes. La respuesta ha sido el bombardeo de fuerzas de Estados Unidos y sus aliados contra objetivos hutíes.

Bombardeos iraníes en Pakistán y la réplica pakistaní en suelo iraní contra bastiones de grupos insurgentes crearon un nuevo foco de tensión. Además, se registró un ataque aéreo en Damasco, Siria, que mató a 13 personas.

Estos son los focos de conflicto que están ahora mismo activos en el Medio Oriente y regiones cercanas:

Territorios palestinos

mapita
La guerra en la Franja de Gaza estalló tras el sangriento ataque del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre en el que fueron secuestradas 250 personas. El conflicto intensifica a su vez la violencia y los enfrentamientos crecientes en Cisjordania dejando numerosas víctimas palestinas e israelíes.

Líbano

mapita
El ejército israelí y el movimiento chiita libanés Jezbolá intercambian disparos a diario en la frontera entre Israel y Líbano. Israel ha bombardeado pueblos fronterizos en Líbano, lo que ha causado la muerte de más de 190 personas, de las cuales al menos 141 han sido combatientes de Jezbolá, organización con una fuerte presencia en la zona.

Siria

mapita
Trece personas, entre ellos cinco consejeros de los Guardianes de la Revolución iraníes, murieron en Damasco en un bombardeo atribuido a Israel, según un nuevo balance presentado por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH). Irán acusó del ataque a su enemigo Israel, que no reaccionó a la imputación.

Irak

mapita
La base aérea de Al-Asad de las Fuerzas Armadas iraquíes está ubicada en la gobernación de al-Anbar, en el oeste de Irak. Militantes iraníes la atacaron hiriendo a dos soldados estadounidenses, según oficiales de EUU.

Mar Rojo

mapita
Rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen lanzaron misiles contra barcos que consideran vinculados a Israel en esa vía que lleva al Canal de Suez por donde transita el 12% del comercio mundial. Estados Unidos y Reino Unido iniciaron una ofensiva contra objetivos militares de los rebeldes tras los numerosos asaltos.

Irán y Pakistán

mapita
Irán atacó con misiles y drones dos bases del grupo terrorista suní Yeish al Adl en Pakistán que se opone al régimen chií de Irán que busca la independencia de la provincia de Sistán y Baluchistán. Pakistán respondió con un ataque contra bases de separatistas pakistaníes de etnia baluchí en suelo iraní. Ambos países enfriaron la tensión diplomática con llamadas a sus relaciones históricas "fraternales" y "amistosas".

Jordania

mapita
Una base militar estadounidense en Jordania cerca de la fronteras con Irak y Siria fue atacada con un dron el domingo 28 de enero. Murieron 3 militares estadounidenses y 34 resultaron heridos. El grupo proiraní Resistencia Islámica de Irak se atribuyó el hecho.
Fuente: Associated Press, AFP y Natural Earth.
