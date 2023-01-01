En clave gráfica: el mapa de los conflictos de Medio Oriente
Frontera
Líbano-Israel
Territorios
palestinos
Combates entre Israel y el grupo terrorista Jezbolá
Guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza y choques entre militantes palestinos y fuerzas israelíes en Cisjordania
Damasco
Bombardeo israelí contra miembros
de la Guardia Revolucionaria iraní
Mar
Caspio
LÍBANO
SIRIA
IRÁN
IRAK
JORDANIA
PAKISTÁN
Golfo
Pérsico
ISRAEL
Mar
Rojo
Mar Arábigo
YEMEN
500 km
250 mi
Mar Rojo
Rukban
Ataque de grupo proiraní con un dron a una base militar de EEUU
Ataques de los hutíes de Yemen contra barcos comerciales
Bases
militares
de EEUU
Sistán
y Baluchistán
iraní y Baluchistán
pakistaní
Ataques entre EEUU y grupos iraquíes proiraníes
Ataques de Irán contra el grupo terrorista suní Yeish al Adl y bombardeos de Pakistán
Frontera
Líbano-Israel
Territorios
palestinos
Guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza y choques entre militantes palestinos y fuerzas israelíes en Cisjordania
Combates entre Israel y el grupo terrorista Jezbolá
Damasco
Bombardeo israelí contra miembros de la Guardia Revolucionaria iraní
Mar
Caspio
LÍBANO
SIRIA
IRÁN
IRAK
JORDANIA
PAKISTÁN
Golfo
Pérsico
ISRAEL
Mar
Rojo
Mar Arábigo
YEMEN
500 km
250 mi
Mar Rojo
Rukban
Ataque de grupo proiraní con un dron a una base militar de EEUU
Ataques de los hutíes de Yemen contra barcos comerciales
Sistán y Baluchistán
iraní y Baluchistán
pakistaní
Bases militares
de EEUU
Ataques de Irán contra el grupo terrorista suní Yeish al Adl y bombardeos de Pakistán
Ataques entre EEUU y grupos iraquíes proiraníes
Frontera Líbano-Israel
Combates entre Israel y el grupo terrorista Jezbolá
Damasco
Rukban
Bombardeo israelí contra miembros de la Guardia Revolucionaria iraní
Ataque de grupo proiraní con un dron a una base militar de EEUU
Mar
Caspio
SIRIA
Sistán
y Baluchistán
IRÁN
LÍBANO
Bombardeos de Pakistán
IRAK
JORDANIA
Golfo
Pérsico
PAKISTÁN
ISRAEL
Franja
de Gaza
Bases militares
de EEUU
Cisjordania
Choques entre militantes palestinos y fuerzas israelíes
Ataques entre EEUU y grupos iraquíes proiraníes
Guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas
Baluchistán
Ataques de Irán contra el grupo terrorista suní Yeish al Adl
Mar
Rojo
Mar Rojo
YEMEN
Mar Arábigo
Ataques de los hutíes de Yemen contra barcos comerciales
500 km
250 mi
Damasco
Mar
Caspio
Bombardeo israelí contra miembros de la Guardia Revolucionaria iraní
Frontera Líbano-Israel
Combates entre Israel y el grupo terrorista Jezbolá
Rukban
Ataque de grupo proiraní con un dron a una base militar de EEUU
SIRIA
LÍBANO
Mar
Mediterráneo
IRÁN
JORDANIA
IRAK
Sistán
y Baluchistán
PAKISTÁN
Golfo
Pérsico
ISRAEL
Bases militares
de EEUU
Cisjordania
Bombardeos de Pakistán
Franja de Gaza
Choques entre militantes palestinos y fuerzas israelíes
Guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas
Ataques entre EEUU y grupos iraquíes proiraníes
Baluchistán
Ataques de Irán contra el grupo terrorista suní Yeish al Adl
Mar Rojo
Mar Arábigo
YEMEN
Mar Rojo
Ataques de los hutíes de Yemen contra barcos comerciales
500 km
250 mi
La guerra en la Franja de Gaza entre fuerzas militares israelíes y el grupo militante islamista Hamas supera ya los tres meses, con pocas señales de que esté llegando a su fin.
El reciente ataque con dron contra una base militar de EEUU en Jordania, que resultó en la muerte de 3 militares estadounidenses y dejó a 34 heridos, ha intensificado aún más la tensa situación en el Medio Oriente.
Este incidente se suma a una serie de eventos que han generado preocupación por una escalada en la región. Casi a diario, las fuerzas israelíes intercambian disparos con células del movimiento islamista proiraní Hezbollah en la frontera con Líbano. En las últimas semanas, rebeldes hutíes de Yemen -que también cuentan con el respaldo de Irán- han atacado buques mercantes en el mar Rojo en solidaridad con los gazatíes. La respuesta ha sido el bombardeo de fuerzas de Estados Unidos y sus aliados contra objetivos hutíes.
Bombardeos iraníes en Pakistán y la réplica pakistaní en suelo iraní contra bastiones de grupos insurgentes crearon un nuevo foco de tensión. Además, se registró un ataque aéreo en Damasco, Siria, que mató a 13 personas.
Estos son los focos de conflicto que están ahora mismo activos en el Medio Oriente y regiones cercanas: