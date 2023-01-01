En clave gráfica: el mapa de los conflictos de Medio Oriente

Ataque de grupo proiraní con un dron a una base militar de EEUU

La guerra en la Franja de Gaza entre fuerzas militares israelíes y el grupo militante islamista Hamas supera ya los tres meses, con pocas señales de que esté llegando a su fin.

El reciente ataque con dron contra una base militar de EEUU en Jordania, que resultó en la muerte de 3 militares estadounidenses y dejó a 34 heridos, ha intensificado aún más la tensa situación en el Medio Oriente.

Este incidente se suma a una serie de eventos que han generado preocupación por una escalada en la región. Casi a diario, las fuerzas israelíes intercambian disparos con células del movimiento islamista proiraní Hezbollah en la frontera con Líbano. En las últimas semanas, rebeldes hutíes de Yemen -que también cuentan con el respaldo de Irán- han atacado buques mercantes en el mar Rojo en solidaridad con los gazatíes. La respuesta ha sido el bombardeo de fuerzas de Estados Unidos y sus aliados contra objetivos hutíes.

Bombardeos iraníes en Pakistán y la réplica pakistaní en suelo iraní contra bastiones de grupos insurgentes crearon un nuevo foco de tensión. Además, se registró un ataque aéreo en Damasco, Siria, que mató a 13 personas.

Estos son los focos de conflicto que están ahora mismo activos en el Medio Oriente y regiones cercanas: