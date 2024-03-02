Aviones estadounidenses lanzan ayuda humanitaria de emergencia en Gaza

Video En paracaídas: así lanzaron aviones de EEUU miles de comidas a los palestinos en Gaza

Aviones militares de carga C-130 de Estados Unidos arrojaron este sábado alimentos sobre Gaza, informaron funcionarios estadounidenses, dos días después de que más de 100 palestinos que habían acudido a buscar comida de un convoy de ayuda murieran durante un encuentro con tropas israelíes.

Tres aviones de la Fuerza Aérea Central arrojaron 66 paquetes que contenían alrededor de 38,000 porciones de comidas en Gaza, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato antes de un anuncio público.

Esta imagen tomada de un video muestra a palestinos corriendo hacia paracaídas que sujetan paquetes de alimentos, lanzados desde aviones a una playa en Gaza. El principal aliado de Israel, EEUU, dijo que comenzó a lanzar desde aire ayuda para los palestinos, que viven en un territorio devastado por la guerra. Imagen AFP vía Getty Images



Se espera que el lanzamiento aéreo sea el primero de muchos anunciados por el presidente Joe Biden el viernes. La ayuda se coordinará con Jordania, que también ha realizado lanzamientos aéreos para entregar alimentos a Gaza.

Al menos 115 palestinos murieron y cientos más resultaron heridos en el ataque del jueves mientras buscaban desesperadamente ayuda, dijo el Ministerio de Salud en la Gaza gobernada por Hamas.

Israel dice que muchos de los muertos fueron atropellados o aplastados por las tropas en una caótica aglomeración por la ayuda alimentaria. Israel también dice que sus tropas hicieron disparos de advertencia después de que la multitud se acercó.

Desde que comenzó la guerra el 7 de octubre, Israel ha prohibido la entrada de alimentos, agua, medicinas y otros suministros, excepto una pequeña cantidad de ayuda que ingresa al sur desde Egipto, por el cruce de Rafah, y el cruce israelí de Kerem Shalom.

Las Naciones Unidas dicen que una cuarta parte de los 2.3 millones de habitantes de Gaza enfrentan hambre. Los funcionarios han dicho que los lanzamientos aéreos no son un medio eficiente de distribuir ayuda y son una medida de último recurso.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el viernes que los lanzamientos desde el aire estaban planeados para entregar asistencia humanitaria de emergencia de manera segura y que buscarán realizar múltiples lanzamientos aéreos en las próximas semanas.

Biden ha tratado de presionar a Israel para que reduzca las bajas civiles palestinas y permita la entrada de ayuda a la Franja de Gaza, pero al mismo tiempo ha mantenido la asistencia militar para ese aliado tradicional de Estados Unidos.

El avión de carga C-130 es un avión militar muy utilizado para entregar ayuda a lugares remotos debido a su capacidad para aterrizar en entornos complicados y su capacidad de carga.

Un C-130 puede transportar por aire hasta 42,000 libras de carga en enormes palets que se pueden dejar caer de forma segura desde la parte trasera del avión.

