Juicios “Cincuenta y tres hombres habían venido a casa para violarme”, Gisèle Pelico cuenta lo que su propio marido le hizo Pelicot está contando públicamente su historia de supervivencia luego de guardarse los detalles en tribunales.

Video Caso Gisèle Pelicot: el trastorno de Dominique Pelicot, un esposo perverso

“Cincuenta y tres hombres habían venido a nuestra casa para violarme”, como un balde de agua fría es como el ícono feminista, Gisèle Pelicot, recuerda la forma en que se enteró del abuso que sufrió por años de parte del hombre quien decía amarla.

Pelicot está contando públicamente su historia de supervivencia y valentía con sus propias palabras luego de reservar los detalles para los tribunales franceses.

PUBLICIDAD

Pelicot ofrece su primera serie de entrevistas desde que el juicio histórico en 2024 la convirtió en un icono mundial contra la violencia sexual, mientras presenta su libro: “Un himno a la vida, la vergüenza debe cambiar de bando”.

El proceso terminó con el encarcelamiento de su ahora exmarido Dominique Pelicot, quien la drogaba para que otros hombres abusaran de ella sin que se diera cuenta.

Video “Nunca me arrepentí de hacer el juicio público”: Gisèle Pelicot tras la sentencia a su exesposo

¿Cómo descubrió que su marido la drogaba?

De acuerdo con el testimonio de la mujer, su entonces esposo, Dominique Pelicot, fue citado por la policía para ser interrogado después de que el guardia de seguridad de un supermercado lo sorprendiera grabando debajo de faldas de mujeres sin su consentimiento.

Fue el 2 de noviembre de 2020 cuando Gisèle acompañó a Pelicot, para que testificara. Ahí el oficial Laurent Perret le explicó cómo el hombre al que describía como “un tipo estupendo” había cometido el crimen.

“Voy a mostrarle fotos y videos que no le van a gustar”, dijo el oficial, según ella relata en el libro.

“Esa es usted en esta foto”, le dijo el oficial, mientras le enseñaba todas las imágenes que Dominique Pelicot le tomó lo largo de los años, cuando la dejaba inconsciente tras mezclar drogas en su comida y bebidas para que desconocidos, invitados por él, abusaran de ella mientras él grababa.

“No reconocí a los individuos. Ni a esta mujer. Su mejilla estaba tan flácida. Su boca tan floja. Era una muñeca de trapo”, es decir, no se reconoció así misma, por lo que se puede leer en el libro. “Mi cerebro dejó de funcionar en el despacho del sargento Perret”.

PUBLICIDAD

El juicio que la convirtió en un ícono del feminismo

Tras enterarse del crimen que era víctima, exigió una audiencia pública, y el juicio terminó en diciembre de 2024 con veredictos de culpabilidad para los 51 acusados.

Dominique Pelicot y otros 49 hombres fueron condenados por violaciones y agresiones sexuales cometidas por casi una década. Mientras que otro hombre fue condenado por drogar y violar a su propia esposa con la ayuda de Dominique.

Por estos crímenes, Dominique recibió la pena máxima de 20 años de prisión. En tanto, los demás fueron condenados con sentencias que oscilaron entre 3 y 15 años.