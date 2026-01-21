Cumbre de Davos De Mark Ruffalo a Abby Disney: más de 400 millonarios piden que se suban los impuestos a los más ricos Entre los firmantes se encuentran nombres famosos como el actor y activista estadounidense Mark Ruffalo, Abby Disney, productora y filántropa, nieta de Walt Disney, el músico y productor británico Brian Eno o la documentalista estadounidense Amy Ziering.

Más de 400 millonarios y multimillonarios han firmado una carta abierta dirigida a los líderes globales en la que piden que se suban los impuestos a los más ricos para "recuperar nuestra riqueza compartida" y los logros que ha alcanzado la humanidad en el último medio siglo, que se están viendo amenazados.

Entre los firmantes se encuentran nombres famosos como el actor y activista estadounidense Mark Ruffalo, Abby Disney, productora y filántropa, nieta de Walt Disney, el músico y productor británico Brian Eno o la documentalista estadounidense Amy Ziering.

El mensaje de la carta, enviada en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos, es contundente y señala lo que aseguran que puede ser una solución para la creciente desigualdad global: "No malgastemos más el tiempo que tenemos: suban los impuestos a los súper ricos. Como millonarios que estamos hombro con hombro con toda la gente, lo exigimos".

"Como nuestros representantes electos —ya estén ustedes en Davos, sean concejales locales, alcaldes de ciudad o líderes regionales— es su deber hacerlo realidad. Así que súbannos los impuestos", sentencia la misiva.

“Cuando incluso los millonarios reconocemos que la riqueza extrema le ha costado a todos los demás todo lo demás, no hay duda de que la sociedad está peligrosamente al borde del precipicio”, agregaron los firmantes en su mensaje.

Qué dice la carta abierta de los millonarios a los líderes mundiales

La carta comienza recordando los avances mundiales de los últimos 55 años, desde los inicios del propio foro de Davos, en tecnología, medicina y comercio global, pero advierte que estos progresos han venido acompañados de desigualdad, destrucción ambiental y oportunidades desperdiciadas. Según la carta, “el 1% más rico ahora posee más que el 95% de la población mundial junto”.

Los firmantes también acusan a una élite de oligarcas de estar comprando democracias, silenciando medios, concentrando tecnología e innovación y profundizando la exclusión social, en contra del bienestar de la mayoría de la población.

La carta añade: “Podemos recuperar el poder de quienes lo acaparan; recuperar nuestras democracias de quienes las abusan; reclamar salud, educación y hogares seguros de quienes han vaciado nuestra infraestructura y servicios públicos”.

La carta concluye con una advertencia y un llamado internacional: “La riqueza extrema ha llevado a un control extremo por parte de quienes juegan con nuestro futuro seguro por sus ganancias obscenas. Ahora es el momento de acabar con ese control y recuperar nuestro futuro. Los millonarios como nosotros nos negamos a permanecer en silencio. Es hora de ser contados. Suban los impuestos a los súper ricos y asegúrense de que los próximos cincuenta años cumplan la promesa de progreso para todos”.

