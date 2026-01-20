Foro Económico Mundial Futuro de la inclusión, tema en panel moderado por Enrique Acevedo en el Foro Económico Mundial 2026 El periodista mexicano participó en un segundo panel en el marco del Foro Económico Mundial 2026 en Davos, el cual llevó como tema principal, el futuro de la inclusión.

El periodista mexicano Enrique Acevedo, presentador del noticiario En Punto, participó en un segundo panel en el marco del Foro Económico Mundial 2026 en Davos, el cual llevó como tema principal, el futuro de la inclusión.

Durante la introducción al panel el periodista mexicano señaló que "la equidad parece ser un término neutral, no neutral en el sentido de que pierda fuerza, sino en el sentido de que no tiene connotaciones políticas", tras decir eso le dio la palabra a Niall Ferguson, miembro del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford.

"Creo que salió mal en la última década, o algo más, fue que los programas de diversidad, equidad e inclusión empezaron a centrarse en la igualdad de resultados y dejaron de centrarse en la creación de igualdad de oportunidades, empezaron a centrarse en la discriminación, y eso es algo a lo que me opongo. Y creo que eso ha generado el tipo de reacción política a la que aludías, Enrique. Y, por supuesto, lo que ocurre entonces es que el esfuerzo por lograr la igualdad de oportunidades se ve obstaculizado porque se asocia con el objetivo muy diferente de la igualdad de resultados", señaló Ferguson.

Para el miembro del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, el término " equidad" utilizado por la izquierda progresista.

"Lo realmente problemático es el término " equidad", que la izquierda progresista comenzó a utilizar para referirse a la igualdad de resultados, y eso es algo que ninguna sociedad puede prosperar si lo persigue. Por lo tanto, estamos presenciando una corrección necesaria, pero el peligro es que, en el proceso de corrección, acabemos con una politización y luego una reacción exagerada, lo que creo que no sería deseable", dijo Ferguson, durante el panel moderado por Enrique Acevedo.

¿En qué punto nos encontramos en cuanto al debate sobre la diversidad, equidad e inclusión?

Enrique acevedo preguntó a Iris Bohnet, directora del Programa de Mujeres y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, si el debate sobre la diversidad, equidad e inclusión podrá sobrevivir el momento actual.

"Debe sobrevivir al momento, pero no sé si en el futuro seguiremos llamándolo DEI. Al igual que todo lo demás que está en constante cambio en este momento, el DEI también lo está, y sin duda hay cosas que podemos aprender del pasado que no han funcionado tan bien, destacando el trabajo que hemos realizado y evolucionándolo. Por eso, el término que me gusta usar es justicia, en el sentido de crear verdaderas oportunidades equitativas para todos", señaló Bohnet.

El periodista mexicano preguntó a Luana Marques García Ozemela, directora de sostenibilidad, iFood, si hay un efecto contraproducente de la DEI, que se extiende a lo que llamamos el sur global, ya que ambos somos de América Latina, o si es algo que solo se percibe principalmente en Estados Unidos y en las sociedades europeas.

"Creo que la retórica es más fuerte en Estados Unidos y en el mundo occidental. En América Latina, obviamente, aumentó las tensiones y la desconfianza. Creo que ha resurgido el argumento de la discriminación inversa, que no me convence, porque el 25% de la población concentra el 90% de la riqueza, por lo que abrir el espacio para que el 75% de la población tenga acceso a una educación pública, gratuita y de calidad es lo mínimo que podemos hacer para no destruir el crecimiento. Porque si se bloquea el talento, los que más pierden son los países, son las empresas las que más pierden", dijo directora de sostenibilidad, iFood.