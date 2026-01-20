Foro Económico Mundial Enrique Acevedo modera debate en Foro Económico Mundial Davos 2026: Hablan sobre América Latina En el marco del Foro Económico Mundial 2026 en Davos, el periodista mexicano, moderó el panel “Reconstruyendo la confianza en América Latina”.

En el marco del Foro Económico Mundial 2026 en Davos, el periodista mexicano Enrique Acevedo, presentador del noticiario En Punto, moderó el panel “Reconstruyendo la confianza en América Latina”.

En el panel moderado por el destacado periodista mexicano, participaron los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino, así como Ngaire Woods, Decana Fundadora de la Escuela de Gobierno Blavatnik y académica de la Universidad de Oxford, e Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

¿Qué dijeron en el panel sobre América Latina?

Durante la presentación del panel, Enrique Acevedo dijo que "En América Latina efectivamente tiene un doble significado internamente prácticamente es reconstruir la confianza en la democracia a través de la legitimidad, a través de la seguridad y la estabilidad".

Uno de los temas tocados, fue la situación de Venezuela, por lo que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, comparó lo sucedido en Caracas con la invasión de Panamá en 1989 para deponer a Manuel Antonio Noriega.

"En Venezuela (la intervención) se vio provocado por una única persona y su entorno... Ellos se olvidaron de la democracia, derechos humanos y todas las todas las posibilidades para vivir bajo las reglas democráticas".

Sobre el impacto regional, Mulino destacó que Panamá enfrentó una situación dramática donde el 94% de los migrantes eran venezolanos. El gobierno panameño cerró entradas ilegales, dejando solo una, logrando concluir el proceso en 10 meses. Aunque aceptó que mientras que unos 10,000 venezolanos que llegaron entre 2006 y 2007 se integraron plenamente, los grupos más pobres con niños han vivido una "pesadilla" intentando llegar a Estados Unidos.

El presidente panameño dijo que actualmente, el flujo ha disminuido a unos 200 venezolanos por mes y se mueve en dirección opuesta, hacia Colombia.

