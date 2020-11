Castro, Chávez, Maduro... las polémicas relaciones de Maradona con personajes públicos

Llevó tatuado el rostro del Che Guevara por mucho tiempo en el hombro derecho. Es probable que, si lo hubiese podido conocer, Diego Armando Maradona hubiera buscado al guerrillero para hacerlo su amigo.

Varias de las relaciones de ‘El Pelusa’ tuvieron que ver con sus preferencias políticas e ideológicas. De las más cercanas se encuentran la que mantuvo con el líder cubano Fidel Castro. De él, a quien consideraba su gran amigo, llevaba tatuado su rostro en la pantorrilla izquierda, en la misma pierna que tenía privilegiada y con el que ahora comparte el mismo día de su fallecimiento.

"Yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2:00 de la mañana para hablar de política o de deporte. Y yo estaba dispuesto a hablar. Es el recuerdo más lindo que me queda", declaró el astro del futbol tras la muerte del comandante.

Hay quienes aseguran que la relación de Maradona con el mundo de la política se remonta sus primeros años en el humilde barrio de Villa Fiorito, en Buenos Aires, donde maduró su alma rebelde. “En Fiorito, si se podía comer, se comía, si no, no”, recordó un día.

Alguna vez, cuando se refirió a la libertad de expresión, también hizo alusión a Fiorito: "¿Por qué no hay que hablar? Ya estuvimos demasiados callados con los militares, que no podíamos decir ni 'hola', que te cortaban el pelo, que te llevaban en cana (prisión), que te bajaban de los colectivos (autobuses). Yo también lo viví eso, porque yo viví en Fiorito. A mí me dicen: 'Maradona no puede hablar'. Sí, yo puedo hablar. A mí me bajaron 27 mil veces los militares en el Puente La Noria con mi viejo y no sabíamos si llegábamos a casa. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar ahora?, ¿quién me lo prohíbe?".

"Todo de izquierda, de pies a cabeza"

Posiblemente sus vivencias lo hicieron acercarse a los líderes del movimiento de izquierda, sobre todo a quienes surgieron después de la Revolución Cubana. En una entrevista con la revista PlayBoy dijo ser de izquierda, "todo de izquierda, de pies, de fe, de cabeza. Pero no en el sentido que ustedes le dan en Europa al término político. Soy de izquierda en el sentido de que soy para Alfonsín, para el progreso de mi país, para mejorar el tenor de la vida de la gente pobre, para que todos tengamos paz y libertad", dijo una vez.

Diego Maradona gustaba de posar con personajes como Hugo Chávez, a quien visitó varias veces en Venezuela, o con Evo Morales, con quien jugó una cascarita de fútbol en más de una ocasión.

"Ha llegado un momento emocionante de mi vida al poder firmar este contrato que me guía a Telesur, a mis amigos venezolanos, al presidente Maduro y que por sobre todas las cosas me siento muy amigo del comandante Chávez", sostuvo.



También llegó a hacer señalamientos fuertes contra quienes consideraba enemigos de sus amigos. Incluso llamó “asesino” a George W. Bush en algún momento.

A pesar de sus preferencias políticas y su vida llena de polémica, el Diego cabía en todos lados, y de otros se alejaba. Así fue como durante el apostolado de Juan Pablo II se alejó de la Iglesia Católica. Incluso, tras una visita al Vaticano declaró: “Entré y vi el techo de oro. Y me dije cómo puede ser tan hijo de pu… de vivir con un techo de oro y después ir a los países pobres y besar a los chicos con la panza así. Dejé de creer, porque lo estaba viendo yo”, contó en su autobiografía llamada 'Yo soy el Diego'.

No obstante, cuando su paisano Francisco fue nombrado Papa, Maradona se dijo “capitán del equipo de Francisco”.

Su relación con otros personajes fue en algunas ocasiones cercanas como fue el caso del actor Colin Farrell, a quien incluso saludaba de beso en la boca, o con el cantautor Joaquín Sabina, con quien se subía a los escenarios a cantar; y en otras fugaces, como fue el caso de Luis Miguel o Freddy Mercury, a quien conoció y con quien intercambió camisetas con las banderas de Inglaterra y Argentina.

A ‘El Pelusa’, quien murió este miércoles en Argentina con su alma contestataria e irreverente a causa de un paro cardíaco le hicieron incluso memes como aquel de “un tal Cristiano Ronaldo junto a Dios…”.

Mira también: