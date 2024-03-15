3 cosas para tener en cuenta en las elecciones presidenciales rusas (aparte de la victoria de Putin)

Video Putin dice que enviar tropas a Ucrania podría causar una guerra nuclear: “¿No lo entienden, o qué?”

Los rusos votan en las elecciones presidenciales que se celebran desde este viernes 15 al domingo 17 de marzo de 2024, y está casi garantizado que Vladimir Putin tendrá una cómoda victoria, allanando el camino para que permanezca en el poder al menos hasta 2030.

Aunque el resultado puede darse por hecho, las elecciones ofrecen una importante visión de los retos internos del Kremlin, que sigue en guerra contra Ucrania desde hace más de tres años.

PUBLICIDAD

Como experto en política rusa, he identificado tres acontecimientos clave a los que merece la pena prestar atención durante y después de las próximas elecciones.

Sí, ya sabemos que Putin ganará. No obstante, estas elecciones son la mayor prueba pública de la capacidad del Estado ruso para dar forma al resultado que desea en casa desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

1. El futuro de la guerra contra Ucrania

Las elecciones de 2024 se celebran durante el mayor conflicto interestatal que ha tenido lugar este siglo.

Con los medios y la política interna rusa prácticamente despojada de voces disidentes, la guerra se ha convertido en el principio organizador de la política rusa posterior a 2022, dando forma a todas las decisiones importantes.

Sin embargo, aunque el contexto de la guerra es importante, su papel está implícito en lugar de ocupar el centro del escenario. Y por una buena razón: hacer sonar los tambores de guerra no es especialmente popular.

De hecho, la estrategia del Kremlin a lo largo de toda la guerra se ha basado en la aprobación del público en general y en su desvinculación del conflicto bélico a cambio de un cierto grado de normalidad en casa.

Oficialmente, la guerra se sigue calificando eufemísticamente de " operación militar especial", pero Moscú la presenta a menudo como una lucha existencial para Rusia y una guerra por poderes entre Rusia y Occidente.

Tal vez no resulte sorprendente que la opinión pública rusa siga sin ponerse de acuerdo sobre cuáles son sus objetivos.

Los partidarios acérrimos de la guerra son relativamente escasos, y se ven superados por un sentimiento más general de cansancio entre la población. Esto se ve respaldado por los datos de las encuestas, que muestran que una gran mayoría en Rusia preferiría iniciar conversaciones de paz, aunque esto, por supuesto, no nos dice qué tipo de paz prefieren.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la guerra está ejerciendo presión sobre la capacidad del gobierno para hacer malabarismos con el fin de garantizar la participación de la población y reforzar el apoyo a una guerra que exige recursos sin precedentes.

La comunicación pública de Putin en el periodo previo a las elecciones refleja esta tensión. Anunció su intención de presentarse a las elecciones en diciembre de 2023, durante un evento incómodo y mal escenificado con un oficial en una ceremonia de entrega de premios militares.

Esta elección sorprendió a algunos expertos, que esperaban que Putin incluyera su anuncio en un acto coreografiado de alto nivel centrado en los logros nacionales y no en la guerra en curso.

Más recientemente, su discurso sobre el estado de la nación del 29 de febrero comenzó y terminó alabando los logros de la guerra, pero la mayor parte del discurso -el más largo de los 19 que ha pronunciado desde que llegó a la presidencia en 1999- se dedicó a una lista de logros, programas y objetivos desconectados en gran medida de la propia guerra.

2. Presión para que Putin obtenga resultados

Aunque los regímenes autocráticos como el ruso han demostrado ser expertos en la gestión del proceso electoral para expulsar a sus rivales y mitigar las sorpresas, las elecciones siguen siendo un acontecimiento de alto riesgo.

Para los funcionarios, las elecciones son una prueba de fuego de su capacidad para reunir recursos administrativos y ofrecer a Putin una victoria electoral. La mayoría de los informes sugieren que el Kremlin espera que la participación sea de al menos el 70%, con alrededor del 80% de los votos para Putin, lo que superaría su cuota del 76.7% de 2018.

PUBLICIDAD

Para los observadores de la política rusa, lo interesante no será el resultado en sí, sino cómo se produce el resultado en condiciones de guerra.

Por ejemplo, asegurar una alta participación, una de las tácticas más utilizadas por los funcionarios locales en Rusia es presionar a los empleados del Estado y a los trabajadores de las empresas públicas para que acudan en masa a las urnas.

Sin embargo, con la economía en pie de guerra y una aguda escasez de mano de obra, no está claro que esta táctica funcione.

Además, la falta de compromiso político y la certeza de una victoria de Putin hacen que el interés por votar esté en mínimos históricos. Para los funcionarios locales, la presión será fuerte.



Al frente de los esfuerzos para manipular las elecciones está Sergei Kiriyenko, el zar tecnócrata de la política interior de Putin apodado "virrey del Donbás" por su papel en la administración de los territorios ocupados de Ucrania.

Recientes documentos filtrados, obtenidos por el sitio web estonio Delfi, revelan cómo el equipo de Kiriyenko gastó más de $1,000 millones para "amañar" las elecciones, patrocinando contenidos creativos como películas, series de televisión y videojuegos repletos de mensajes progubernamentales y antioccidentales.

Por supuesto, es difícil decir de antemano si tales esfuerzos darán directamente sus frutos, pero la magnitud de la inversión del Kremlin en la formación de un entorno ideológico más amplio indica cierto grado de inquietud ante la falta de compromiso del público.

También hay nuevas normas técnicas que impulsarán el voto de Putin. Las elecciones se celebrarán en tres días en lugar de uno. Junto a esto, el despliegue del voto electrónico, utilizado por primera vez en las elecciones de Moscú en 2019, facilitará maximizar la participación. Estos cambios también dificultan a los observadores controlar el grado de fraude.

PUBLICIDAD

Más allá de estas formas más sutiles de manipulación también hay formas abiertamente coercitivas de garantizar que se cumplan los objetivos de votos. Este es especialmente el caso de los millones de ucranianos actualmente bajo ocupación rusa, que están sometidos a una intensa presión por parte de las autoridades rusas para que adquieran la ciudadanía rusa y voten.

3. Las tácticas contra la oposición política

La muerte del viejo crítico de Putin, Alexei Navalny, en febrero fue un gran golpe para la oposición, pero mostró hasta que grado llega la represión política en Rusia.

Desde 2018, unos 116,000 rusos se han enfrentado a la represión política. En estas circunstancias, las elecciones presidenciales serán las menos plurales de la Rusia postsoviética, con solo cuatro candidatos en las urnas y sin figuras abiertamente antibelicistas entre ellos.

En elecciones anteriores, normalmente ha habido un candidato de la llamada "oposición liberal". Durante un tiempo pareció que esta tendencia podría continuar como en el caso del independiente Boris Nadezhdin, cuyo programa explícito contra la guerra le hizo ganar una tracción inesperada en comparación con otros posibles candidatos.

Pero al impedir que Nadezhdin se presentara, el Kremlin probablemente quería evitar que se repitiera lo de 2018, cuando Pavel Grudinin, del Partido Comunista, sorprendió a los votantes por su populismo realista.

Esto obligó a los medios de comunicación estatales a exagerar, convirtiendo las elecciones en un concurso de difamación.

Sin embargo, la magnitud del luto público por Navalny y el entusiasmo por Nadezhdin revelan que, a pesar de la censura y la represión severas en tiempos de guerra, sigue existiendo un bloque considerable de rusos deseosos de alternativas políticas auténticas.

PUBLICIDAD

Por ahora, el candidato más cercano a una alternativa parece ser Vladislav Davankov, del partido de tendencia liberal "Nuevo Pueblo", que probablemente obtendrá votos de algunos de estos electores contrarios a la guerra.

De hecho, el primer punto de su manifiesto aboga por "la paz y las negociaciones", aunque añade "en nuestros propios términos". Los nuevos sondeos de la empresa pública VTsIOM sugieren que podría quedar en segundo lugar.

* Adam Lenton es profesor adjunto de Política y Asuntos Internacionales de la Universidad Wake Forest.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Si usted desea consultar la versión en inglés puede encontrarla aquí.

Mira también: