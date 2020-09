El inaudito negocio de los vuelos a ninguna parte: despegan y aterrizan en el mismo lugar

Royal Brunei Arilines se encuentra entre las aerolíneas que los ofrecen con un programa llamado “cenar y volar” en el que sirve comida local a los pasajeros mientras sobrevuelan el país. "No me había dado cuenta de cuánto echaba de menos viajar y volar hasta que escuché el saludo de bienvenida y los avisos de seguridad del capitán", dijo Nadzri Harif, uno de los pasajeros de este vuelo, al The New York Times .