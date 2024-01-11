EEUU y Reino Unido lanzan ataques contra hutíes en Yemen tras asaltos a buques occidentales en el Mar Rojo

Estados Unidos y Reino Unido iniciaron este jueves por la noche una ofensiva contra objetivos militares hutíes en Yemen tras numerosos asaltos de grupo rebelde al transporte marítimo en el Mar Rojo.

La decisión se tomó luego de un ataque hutí de 21 misiles y drones dirigidos a buques de guerra estadounidenses y británicos el martes por la noche. Los líderes occidentales e incluso el Consejo de Seguridad de la ONU han emitido varias declaraciones públicas advirtiendo a los hutíes que cesen los ataques, advertencias que los rebeldes han ignorado en gran medida.

Tras la ofensiva, el presidente Joe Biden emitió un comunicado en el que aseguró que "llevaron a cabo con éxito ataques contra varios objetivos en Yemen utilizados por los rebeldes hutíes para poner en peligro la libertad de navegación" y dijo que la operación fue realizada en conjunto con Reino Unido y con el apoyo de Australia, Bahréin, Canadá y los Países Bajos.

"Estos ataques selectivos son un mensaje claro de que Estados Unidos y nuestros socios n o tolerarán ataques contra nuestro personal ni permitirán que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más críticas del mundo. No dudaré en ordenar medidas adicionales para proteger a nuestra gente y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario".

Por su parte, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, advirtieron que cualquier ataque de las fuerzas lideradas por Estados Unidos contra objetivos hutíes provocaría una feroz respuesta militar.

Los ataques marcaron la primera respuesta militar estadounidense contra los hutíes por lo que ha sido una campaña persistente de ataques con drones y misiles contra barcos comerciales desde el inicio de la guerra en Israel y son una señal de la creciente alarma internacional sobre la amenaza a una de las vías fluviales más críticas del mundo.

Cómo son los ataques de EEUU y Reino Unido contra hutíes

Los ejércitos estadounidense y británico han utilizado misiles Tomahawk lanzados desde buques de guerra y aviones de combate en los ataques, dijeron varios funcionarios estadounidenses a Associated Press.

Los objetivos militares incluyen centros logísticos, sistemas de defensa aérea y lugares de almacenamiento de armas, dijeron.

Associated Press señaló que Estados Unidos y Gran Bretaña han bombardeado más de una docena de sitios utilizados por los hutíes respaldados por Irán en Yemen en lo que se describe como un ataque masivo de represalia.

Una serie de advertencias de una coalición internacional para que cesaran los ataques

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado miércoles una resolución que exigía a los hutíes que cesaran inmediatamente los ataques y condenaba implícitamente a su proveedor de armas, Irán. Fue aprobado por 11 votos a 0 y cuatro abstenciones: Rusia, China, Argelia y Mozambique.

La participación de Gran Bretaña en los ataques subrayó el esfuerzo de la administración Biden por utilizar una amplia coalición internacional para luchar contra los hutíes, en lugar de parecer que lo hace solo. Más de 20 países ya participan en una misión marítima encabezada por Estados Unidos para aumentar la protección de los buques en el Mar Rojo.

Durante semanas, los funcionarios estadounidenses se habían negado a señalar cuándo se acabaría la paciencia internacional y contraatacarían a los hutíes, incluso cuando múltiples buques comerciales fueron atacados por misiles y drones, lo que llevó a las empresas a considerar desviar sus barcos.

Sin embargo, el miércoles los funcionarios estadounidenses volvieron a advertir sobre las consecuencias.

La renuencia de la administración Biden durante los últimos meses a tomar represalias reflejó sensibilidades políticas y se debió en gran medida a preocupaciones más amplias sobre alterar la frágil tregua en Yemen y desencadenar un conflicto más amplio en la región. La Casa Blanca quiere preservar la tregua y se ha mostrado cautelosa a la hora de tomar medidas en Yemen que puedan abrir otro frente de guerra.

Por qué los hutíes han atacado barcos comerciales

Los hutíes han llevado a cabo docenas de ataques contra barcos comerciales en el Mar Rojo desde finales de noviembre y dicen que tienen como objetivo detener la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza. La mayoría de los barcos atacados no tienen conexión con Israel.

"La respuesta a cualquier ataque estadounidense no será solo al nivel de la operación que se llevó a cabo recientemente con más de 24 drones y varios misiles", afirmó Abdel Malek al-Houthi, líder supremo del grupo, durante un discurso de una hora de duración. "Será más grande que eso".

El martes, el grupo islamista chiíta disparó su mayor andanada de drones y misiles contra barcos en el Mar Rojo, lo que obligó a buques de guerra estadounidenses y británicos y a aviones de combate estadounidenses a derribar 18 drones, dos misiles de crucero y un misil antibuque, el episodio al que probablemente se refirió al-Houthi.

Los rebeldes han llevado a cabo 27 ataques con docenas de drones y misiles desde el 19 de noviembre.

