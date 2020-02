Detienen a jefe policial por lavado dinero en Honduras

Según la investigación, Sauceda no pudo justificar movimientos en 13 cuentas bancarias a su nombre por más de 13.8 millones de lempiras (más de medio millón de dólares) por un periodo de once años, de 2006 a 2017.

En el caso de su esposa no fueron justificados 2.7 millones de lempiras (más de 100.000 dólares) en diez cuentas bancarias "sin establecerse el origen del dinero, ya que la señora no poseía un empleo, negocio o préstamos que le generaran algún tipo de ingresos", indica el comunicado.