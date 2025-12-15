Atentado terrorista Australia se dispone a endurecer las leyes sobre armas tras el mortal ataque en una celebración judía Los líderes del gobierno federal y estatal acordaron revisar de inmediato las ya estrictas leyes nacionales de control de armas después de que un tiroteo masivo en Sídney dejara al menos 15 víctimas muertas.



Video Dramáticas imágenes del atentado en Bondi Beach: un “héroe” que tumbó a un atacante y caos en medio de los disparos

Los líderes australianos acordaron este lunes endurecer las leyes de armas tras el peor tiroteo masivo del país en casi tres décadas, en el que un padre y su hijo abrieron fuego durante un festival judío en Bondi Beach, matando a 15 personas, incluido un niño.

El primer ministro, Anthony Albanese, convocó una reunión de los líderes de los estados y territorios australianos como respuesta a la masacre, y acordó con ellos "fortalecer las leyes de armas en todo el país".

PUBLICIDAD

La oficina de Albanese declaró que habían acordado buscar maneras de mejorar la verificación de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, prohibir a los extranjeros obtener licencias de armas y limitar los tipos de armas legales.



El horror en la playa más popular de Australia fue el tiroteo más mortífero en casi tres décadas desde la masacre de Port Arthur en 1996. La retirada de los rifles capaces de disparar rápidas ráfagas ya ha reducido notablemente el número de muertos por este tipo de actos de violencia desde entonces.

Albanese calificó la masacre de Bondi como un acto de terrorismo antisemita que golpeó el corazón de la nación. Los atacantes dispararon contra la multitud que abarrotaba la playa de Sídney para el inicio de Janucá el domingo por la noche, haciendo cundir el pánico.

Una niña de 10 años, un sobreviviente del Holocausto y un rabino local se encontraban entre los fallecidos, mientras que otras 42 personas fueron trasladadas de urgencia al hospital con heridas de bala y otras lesiones.

Cómo se proponen endurecer las leyes sobre armas en Australia

El lunes, líderes políticos propusieron restringir la posesión de armas a los ciudadanos australianos, una medida que habría excluido al padre, quien llegó a Australia en 1998 con una visa de estudiante y se convirtió en residente permanente tras casarse con una mujer local. Las autoridades no confirmaron de qué país provenía.

Su hijo, que no tiene licencia de armas, es ciudadano australiano.

PUBLICIDAD

Los líderes del gobierno también propusieron el "uso adicional de inteligencia criminal" para decidir quién era elegible para una licencia de armas. Esto podría significar que las personas sospechosas asociadas con el hijo podrían descalificar al padre para poseer un arma.

Christopher Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, afirmó que las leyes de armas de su estado cambiarían, pero no pudo detallar cómo.

“Significa presentar un proyecto de ley al Parlamento para, para ser sincero, dificultar la obtención de estas horribles armas que no tienen ningún uso práctico en nuestra comunidad”, declaró Minns.

“Si no eres agricultor, si no te dedicas a la agricultura, ¿para qué necesitas estas armas gigantescas que ponen en peligro a la población y dificultan la vida de la policía de Nueva Gales del Sur?”, preguntó Minns.

Lo que se sabe del ataque a un festival judío en Australia

Los atacantes dispararon contra una celebración anual que atraía a más de 1,000 personas a la playa para celebrar la festividad judía de Janucá.

Apuntaron desde un paseo marítimo elevado con vistas a la playa, repleta de los bañistas que disfrutaban de una calurosa noche de verano. Portando armas largas, acribillaron la playa durante 10 minutos antes de que la policía respondiera a los disparos y matara al padre de 50 años.



Beatrice estaba celebrando su cumpleaños y acababa de soplar las velas cuando comenzó el tiroteo. "Pensamos que eran fuegos artificiales", declaró a la AFP. "Simplemente nos sentimos afortunados de estar todos a salvo".

PUBLICIDAD

Horas después del tiroteo, la policía encontró una bomba casera en un coche aparcado cerca de la playa, y afirmó que el "artefacto explosivo improvisado" probablemente había sido colocado por la pareja.

Unos cuantos valientes corrieron hacia la playa mientras se desarrollaba el tiroteo, abriéndose paso entre la multitud que huía para rescatar a los niños, atender a los heridos y enfrentarse a los pistoleros.

Las imágenes mostraron a un hombre, identificado por los medios locales como el vendedor de fruta Ahmed al Ahmed, agarrando a uno de los atacantes mientras disparaba. El improvisado héroe de 43 años le arrebató el arma y le apuntó mientras este retrocedía.

Quiénes son los autores del ataque contra un festival judío en Australia

Los autores del ataque fueron identificados como un padre y su hijo de 50 y 24 años, pero la policía rehusó revelar sus nombres. La policía mató al padre y arrestó al hijo, quien fue hospitalizado con serias heridas.

Albanese confirmó que la Agencia Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) investigó al hijo durante seis meses en 2019.

Australian Broadcasting Corp. informó que la ASIO había investigado los vínculos del hijo con una célula del Estado Islámico con sede en Sídney. Albanese no describió a los asociados, pero afirmó que la ASIO estaba interesada en ellos y no en el hijo.

"Se le examinó por su vinculación con otras personas y se evaluó que no había indicios de ninguna amenaza continua ni de que participara en actos violentos", declaró Albanese.

PUBLICIDAD

Con información de las agencias AP y AFP.

Mira también: