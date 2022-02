Crisis en Ucrania: "Putin va a dar el golpe. Ni siquiera las mayores concesiones de EEUU le convencerían para no hacerlo"

No está clara la idea de que las sanciones tengan por sí mismas poder de disuasión. Un ejemplo en este sentido es Corea del Norte, y también podemos mirar a Irán. Ambos países han sido castigados con duras sanciones y continúan siendo amenazas significativas para la paz y la seguridad internacionales. Y no olvidemos que Rusia ha sido sancionada en los últimos ocho años. Estas sanciones han tenido unos resultados bastante modestos, y es evidente que no han servido para evitar la crisis de seguridad en la que vuelve a estar inmersa Europa. Además, Moscú ha aprendido a vivir con las sanciones, a compensar sus efectos y a desarrollar una cierta resistencia.