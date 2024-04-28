Delegación de Hamas irá este lunes a Egipto para hablar sobre un posible cese al fuego con Israel en Gaza

Video Niños en Gaza agradecen a los estudiantes que protestan en universidades de EEUU por los ataques de Israel

Hamas anunció este domingo que responderá el lunes a la última propuesta de Israel para pactar una tregua y la liberación de rehenes en Gaza, en un momento en que se intensifican los esfuerzos diplomáticos para poner fin a más de seis meses de guerra.

El gobierno israelí enfrenta crecientes presiones internas e internacionales para llegar a un acuerdo que permita poner fin a los incesantes bombardeos en Gaza, gobernada por el grupo Hamas desde 2007.

"Una delegación de Hamas, encabezada por Khalil Al Hayya, llegará mañana a Egipto (...) y dará la respuesta del movimiento" a la propuesta israelí, declaró un alto cargo del grupo a AFP.

Catar, Egipto y Estados Unidos tratan de mediar un nuevo cese el fuego en el estrecho y devastado territorio, donde la casi totalidad de la población está al borde de la hambruna, según la Oraganización de las Naciones Unidas (ONU).

El portal de noticias Axios, citando a dos altos cargos israelíes, informó que la última propuesta israelí incluía la voluntad de debatir el "restablecimiento de una calma sostenible" en Gaza tras la liberación de rehenes.

Es la primera vez en estos meses de guerra que los dirigentes israelíes sugieren que están abiertos a discutir el fin de la guerra, según Axios. Una fuente de Hamas cercana a las negociaciones afirmó a la agencia AFP que el grupo estaba "abierto a discutir la nueva propuesta de manera positiva".

La fuente añadió que el grupo estaba "deseoso de alcanzar un acuerdo que garantice un alto el fuego permanente, el regreso de los desplazados, un acuerdo aceptable para el intercambio (de prisioneros) y el fin del asedio" en Gaza.

"La situación en Gaza es obviamente una catástrofe en todos los sentidos”

Los países que esperan que se llegue a un acuerdo participaron este domingo en el Foro Económico Mundial en Arabia Saudita, donde el ministro de Relaciones Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan, afirmó que la comunidad internacional había fracasado en encontrar una solución para Gaza.

"La situación en Gaza es obviamente una catástrofe en todos los sentidos: humanitaria, pero también un fracaso total del sistema político existente para hacer frente a esa crisis", declaró. Solo "un camino creíble e irreversible hacia un Estado palestino" evitará que el mundo se enfrente a "esta misma situación dentro de dos, tres o cuatro años", añadió.

El gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado los llamados a la creación de un Estado palestino. Mahmud Abás, el presidente de la Autoridad Palestina, la instancia que administra parcialmente Cisjordania ocupada, pidió a Estados Unidos que frenara a Israel de invadir Rafah, en el sur de Gaza.

Cerca de 1.5 millones de personas, en su mayoría desplazados de guerra, se hacinan en esa localidad fronteriza con Egipto, donde una operación militar israelí sería "el mayor desastre en la historia del pueblo palestino", afirmó.

Israel asegura que cuatro batallones de Hamas operan desde esa ciudad y que la guerra no acabará hasta que consiga extirpar al movimiento islamista, considerado como una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

Una guerra de más de seis meses que ha cobrado miles de vidas

El conflictó empezó el 7 de octubre, con una incursión de milicianos islamistas que mataron a 1,170 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel y secuestraron a unas 250, según un recuento de AFP en base a datos oficiales israelíes.

La ofensiva de represalias israelí dejó hasta el momento 34,454 muertos en Gaza, en su gran mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio, controlado por Hamas.

Las autoridades israelíes calculan que aún hay 129 rehenes cautivos en Gaza, 34 de los cuales habrían fallecido. La última tregua a finales de noviembre permitió canjear 80 rehenes por 240 presos palestinos.

El grupo islamista difundió el sábado un video en el cual dos de los rehenes urgen al gobierno israelí a alcanzar un acuerdo para que puedan recuperar su libertad. "La situación es desagradable, difícil y hay muchas bombas", afirma en la grabación Omri Miran, de 47 años.

Al menos 66 personas murieron en bombardeos israelíes contra Gaza en las últimas 24 horas, indicó el Ministerio de Salud de Gaza. Los ataques alcanzaron las ciudades de Jan Yunis y Rafah, en el sur, así como Ciudad de Gaza, en el norte.

