Estafan $26 millones a compañía mediante 'deepfake': el empleado pensó que eran su jefes

Video Llamadas fraudulentas imitan la voz del presidente Biden y piden a los electores no ir a votar

Una empresa multinacional perdió cerca de 26 millones de dólares luego de que un empleado fuese engañado por estafadores que se hicieron pasar por altos ejecutivos usando la tecnología deepfake, mediante la cual manipulan un video o audio usando inteligencia artificial haciéndose pasar por el original.

La compañía estafaba está basada en Hong Kong. Según contó la policía, uno de sus empleados recibió "llamadas de videoconferencia de alguien haciéndose pasar por altos ejecutivos de la empresa solicitando transferir dinero a cuentas bancarias designadas".

PUBLICIDAD

El empleado trabaja en el departamento financiero y los estafadores se hicieron pasar por el director financiero de la empresa con sede en el Reino Unido.

Aparentemente, el empleado primero recibió un mensaje en el que se le pedía realizar unas transacciones bancarias, pero sospechó que se trataba de un correo fraudulento.

Luego, recibió una videollamada de los falsos directores y el empleado pensó que era cierto, llegando a realizar hasta 15 transferencias bancarias.

Deepfake:

los impostores se muestran idénticos a los directivos de la compañía

El superintendente principal interino Baron Chan dijo que la videollamada involucraba a múltiples participantes, pero todos, excepto la víctima, eran impostores.

"Los estafadores encontraron videos y audio públicamente disponibles de los objetivos de la suplantación a través de YouTube, luego utilizaron tecnología deepfake para emular sus voces... para inducir a la víctima a seguir sus instrucciones", dijo Chan a los periodistas.

Los videos deepfake estaban pregrabados y no involucraban diálogo ni interacción con la víctima, agregó.

El portavoz de la empresa declaró a medios locales que las personas que aparecían en el video tenían el aspecto idéntico a los directivos de la empresa por lo que el empleado jamás sospchó que se trataba de impostores.

La policía de Hong Kong ya ha realizado seis detenciones vinculadas a la estafa.

Las agencias de aplicación de la ley están luchando por mantenerse al día con la inteligencia artificial generativa, que los expertos señalan tiene el potencial de desinformación y mal uso, como imágenes deepfake que muestran a personas diciendo cosas que nunca dijeron.

PUBLICIDAD

Con información de AFP.