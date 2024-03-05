El asombroso caso del hombre que se vacunó 217 veces contra el covid-19 (y qué revela su estudio para la ciencia)

Video Los CDC reportan más de 6,000 muertes por gripe en EEUU en los últimos tres meses: la cifra podría aumentar

Un hombre de 62 años se convirtió en el objeto principal de un estudio luego de que, según dijo, se vacunó unas 217 veces contra covid-19. De acuerdo con la revista científica The Lancet Infectious Diseases, los investigadores buscaban saber si la hipervacunación provoca un deterioro del sistema inmunológico.

En una primera fase, el estudio confirmó que el hombre, de nacionalidad alemana, compró y se administró muchas vacunas contra covid-19 en el lapso de dos años y medio, entre junio de 2021 y octubre de 2023.

Sin embargo, las conclusiones de la investigación realizada por expertos de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, señalaron que el sujeto, cuya identidad se mantiene anónima, parece gozar de buena salud y no ha sufrido efectos secundarios negativos.

Qué se sabe del hombre que se aplicó las vacunas

Aunque no se ha dado a conocer su identidad, el fiscal de la ciudad de Magdeburgo, Alemania, abrió una investigación en su contra y lo acusó de fraude luego de recoger pruebas de al menos 130 de las vacunas que se aplicó.

En abril de 2022, se informó en los medios de comunicación que un hombre de 60 años supuestamente había sido vacunado contra el covid-19 decenas de veces para vender tarjetas de vacunación falsificadas con números de lote de vacunas reales a personas que no querían vacunarse.

El hombre recibió durante meses hasta 90 inyecciones contra covid-19 en centros de vacunación hasta que la policía criminal lo atrapó.

¿Vacunarse tantas veces es riesgoso?

De acuerdo con el doctor Kilian Schober, investigador del departamento de microbiología de la universidad, se enteraron de su caso a través de artículos periodísticos y luego lo invitaron a someterse a varias pruebas.

El equipo tomó muestras de sangre y saliva del hombre y analizó muestras de sangre congelada anteriores.

Los expertos señalaron que les preocupaba que la hiperestimulación del sistema inmunológico pudiera haber desgastado ciertas células inmunes, obstaculizando la capacidad del cuerpo para combatir con éxito las enfermedades.

Pero los investigadores no encontraron evidencia de esto y tampoco había señales de que el hombre hubiera estado infectado con covid.

¿Entonces es recomendable vacunarse múltiples veces?

A pesar de que no se encontraron efectos adversos en el organismo del hombre, los investigadores señalaron que las pruebas no son suficientes para sacar conclusiones sobre la seguridad o hacer recomendaciones para que el público reciba una cantidad tan excesiva de inyecciones contra covid-19.

“No respaldamos la hipervacunación como estrategia para mejorar la inmunidad adaptativa". “Las investigaciones actuales indican que una vacunación de tres dosis, junto con vacunas complementarias periódicas para los grupos vulnerables, sigue siendo el enfoque preferido”.

La guía actual de los CDC es dos dosis de la vacuna contra covid más un refuerzo, más refuerzos adicionales cuando se recomiende para grupos vulnerables, incluidas personas mayores de 65 años o con alto riesgo de enfermedad.



