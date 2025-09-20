Video ¿Te enviaron un mensaje de texto del DMV? Ten cuidado porque podría tratarse de una estafa masiva

Un ciberataque dirigido a los sistemas de facturación y embarque interrumpió el tráfico aéreo y causó retrasos en varios de los principales aeropuertos europeos el sábado, según informaron las autoridades, aunque el impacto inicial pareció ser limitado.

Las interrupciones en los sistemas electrónicos reportadas inicialmente en los aeropuertos de Bruselas, Brandeburgo (Berlín) y Heathrow (Londres) implicaron que solo era posible la facturación y el embarque manuales. Muchos otros aeropuertos europeos informaron que sus operaciones no se vieron afectadas.

“El viernes 19 de septiembre por la noche se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas”, declaró el aeropuerto de Bruselas en un comunicado, informando inicialmente de un “importante impacto” en los horarios de vuelo.

Los aeropuertos afirmaron que el problema se centró en un proveedor de sistemas de facturación y embarque, no en las aerolíneas ni en los propios aeropuertos.

Collins Aerospace, cuyos sistemas ayudan a los pasajeros a facturar por sí mismos, imprimir tarjetas de embarque y etiquetas de equipaje, y despachar su equipaje desde un quiosco, mencionó una "interrupción relacionada con la ciberseguridad" en su software MUSE (Entorno de Sistema Multiusuario) en "aeropuertos seleccionados".

Las autoridades han logrado contener parte de las consecuencias del ciberataque.

Un empleado del aeropuerto señala un panel de salidas después de que un ciberataque causara retrasos en el Aeropuerto Internacional de Bruselas en Zaventem, Bélgica, el sábado 20 de septiembre de 2025. Imagen Harry Nakos/AP



La portavoz del Aeropuerto de Bruselas, Ihsane Chioua Lekhli, declaró a la emisora VTM que, a media mañana, nueve vuelos habían sido cancelados, cuatro fueron redirigidos a otro aeropuerto y 15 sufrieron retrasos de una hora o más. Añadió que no estaba claro de inmediato cuánto tiempo podrían durar las interrupciones.

Axel Schmidt, jefe de comunicaciones del aeropuerto de Brandeburgo, declaró que, a última hora de la mañana, "no teníamos ningún vuelo cancelado por este motivo específico, pero eso podría cambiar". El aeropuerto de Berlín indicó que los operadores habían cortado las conexiones con los sistemas afectados.

Heathrow, el aeropuerto más transitado de Europa, afirmó que la interrupción ha sido mínima, sin cancelaciones de vuelos directamente relacionadas con los problemas que afectan a Collins. Un portavoz no proporcionó detalles sobre cuántos vuelos se han retrasado como consecuencia del ciberataque.

Los aeropuertos recomendaron a los viajeros que consultaran el estado de sus vuelos y se disculparon por las molestias.

Collins, empresa de tecnología de aviación y defensa subsidiaria de RTX Corp., anteriormente Raytheon Technologies, afirmó estar trabajando activamente para resolver el problema y restablecer la funcionalidad completa a sus clientes lo antes posible.

El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y la entrega de equipaje, y puede mitigarse con la facturación manual, según un comunicado.