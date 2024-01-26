Buque petrolero explota en llamas en el Golfo de Adén tras un ataque de los hutíes con un misil

Video Estas son las poderosas y avanzadas armas con que EEUU y Reino Unido atacaron a los hutíes en Yemen

Un buque petrolero se encuentra en llamas este viernes en el golfo de Adén luego de que los rebeldes hutíes lanzaron un misil contra la embarcación, indicó un comunicado de la operadora del tanquero citado por la cadena británica BBC y The Guardian.

De acuerdo con The Guardian, los hutíes confirmaron que sus fuerzas navales llevaron a cabo una operación contra el petrolero británico Marlin Luanda que navega bajo la bandera de las Islas Marshall. Utilizaron "misiles navales apropiados, el ataque fue directo", afirmó en un comunicado el portavoz militar hutí, Yahya Sarea.

El grupo de productos básicos Trafigura dijo que el buque fue operado en su nombre. En un comunicado, la compañía dijo que se estaban desplegando equipos de extinción de incendios a bordo para controlar las llamas y que la seguridad de la tripulación es su "principal prioridad".

“Se está desplegando equipo de extinción de incendios a bordo para sofocar y controlar el incendio provocado en un tanque de carga a estribor. La seguridad de la tripulación es nuestra principal prioridad. Seguimos en contacto con el barco y seguimos atentamente la situación. Barcos militares en la región están en camino para brindar asistencia”, señala el comunicado.

Este es el más reciente ataque de los rebeldes hutíes en un amplia zona marítima del mar Rojo.

El ataque ocurrió días después de que las fuerzas armadas de EEUU y Reino Unido desplegadas en el área bombardearan múltiples objetivos en ocho lugares utilizados por los hutíes respaldados por Irán en Yemen.

Se trata de la segunda vez que los dos aliados han llevado a cabo ataques coordinados de represalia contra una serie de capacidades de lanzamiento de misiles de los rebeldes.

Según funcionarios, Estados Unidos y el Reino Unido utilizaron misiles Tomahawk lanzados desde buques de guerra y submarinos y aviones de combate para destruir los sitios de almacenamiento y lanzadores de misiles hutíes. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir una operación militar, dijeron que Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos contribuyeron a la misión, incluso con inteligencia y vigilancia.

Ataques de EEUU no han disuadido a los hutíes

La última andanada de ataques aliados se produce tras un asalto casi diario a los lanzadores de misiles hutíes por parte de aviones de combate estadounidenses y Tomahawks con base en barcos durante la semana pasada. Las misiones de respuesta rápida, que según los funcionarios persiguen lanzadores armados y listos para disparar, demuestran la creciente capacidad del ejército para observar, detectar y atacar actividades militantes en Yemen.

El ataque de los hutíes este viernes en la noche confirma que es poco el impacto que están teniendo los bombardeos localizados de EEUU a objetivos hutíes.

La caótica ola de ataques y represalias que involucra a Estados Unidos, sus aliados y enemigos sugiere que los ataques de represalia no han disuadido a los hutíes de su campaña contra el transporte marítimo del Mar Rojo, y que la guerra regional más amplia que Estados Unidos ha pasado meses tratando de evitar cada vez está más cerca de la realidad.

Durante meses, los hutíes han atacado barcos en las vías fluviales de la región que, según dicen, están vinculados a Israel o se dirigen a puertos israelíes. Dicen que sus ataques tienen como objetivo poner fin a la ofensiva aérea y terrestre israelí en la Franja de Gaza que fue desencadenada por el ataque del grupo militante palestino Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel. Pero cualquier vínculo de ese tipo con los barcos objetivo de los ataques rebeldes se ha vuelto más tenue a medida que continúan los ataques.

