Feliz cumpleaños príncipe Harry, le desea la familia real británica (por primera vez desde 2021)

Tras años de tensiones, la familia real británica deseó este domingo un feliz cumpleaños al príncipe Harry, que cumple 40 años, por primera vez desde 2021.

"Le deseamos un muy feliz cumpleaños al duque de Sussex", indicó el mensaje publicado en la cuenta oficial de la familia real en la red X.

Poco después, otro mensaje parecido fue difundido en la cuenta del príncipe William y su esposa, la princesa Kate. Según la prensa británica, la última vez que hubo un mensaje de este tipo fue en 2021.

Ese año, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, dieron una entrevista explosiva a la presentadora estrella estadounidense Oprah Winfrey. En ella aseguraron que un miembro de la familia real se había preguntado, estando Markle embarazada, de qué color tendría la piel el futuro bebé.

Otro momento clave en la ruptura de las relaciones ocurrió a principios de 2023 con la publicación de 'Spare' ('En la sombra'), una autobiografía en la que Harry se mostró muy crítico con la familia real.

La última aparición pública del príncipe Harry y su hermano William fue en septiembre de 2022, en el entierro de la reina Isabel II. Harry vio brevemente a su padre, Carlos III, en febrero, tras el anuncio de su cáncer.

"Estaba ansioso por los 30, estoy entusiasmado por los 40", afirmó el viernes el príncipe en un comunicado transmitido a la BBC, añadiendo que convertirse en padre le había dado una "nueva perspectiva de la vida".

Harry celebra su cumpleaños este domingo en California, donde reside desde 2020, con sus dos hijos y Markle.

