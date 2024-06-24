La princesa Ana de Inglaterra sufre una conmoción cerebral en un "incidente"; se espera que se recupere

Video Las imágenes de la reaparición pública de Kate Middleton tras el anuncio de su lucha contra el cáncer

La princesa Ana de Inglaterra, hermana del rey Carlos III, fue hospitalizada tras un "incidente" que le causó "heridas leves y una conmoción cerebral", anunció este lunes el Palacio de Buckingham en un comunicado.

"La princesa real sufrió heridas leves y una conmoción cerebral tras un incidente en la casa de campo de Gatcombe Park ayer (domingo) por la tarde. Su alteza permanece en el Hospital Southmead de Bristol como medida de precaución", explicó el texto.

Gatcombe Park, situada en el condado de Gloucestershire (sudoeste de Inglaterra), es la casa de campo de la princesa Ana, de 73 años, gran aficionada a montar a caballo.

"Después de un período de observación, se espera que se recupere completa y rápidamente. El rey ha estado mantenido informado y se une a toda la familia real para enviar su cariño y buenos deseos a la princesa para que tenga una pronta recuperación", señaló el comunicado.

Los compromisos oficiales de la princesa programados para esta semana han sido anulados "por recomendación de los médicos", incluida su asistencia al banquete del martes en la visita del emperador y la emperatriz de Japón, añadió el Palacio de Buckingham.

Ana de Inglaterra, que compitió en el concurso de hípica de los Juegos Olímpicos de Montreal (Canadá), en 1976, asumió más compromisos oficiales en los últimos meses, mientras el rey y la princesa Kate, esposa del heredero de la corona, Guillermo, hijo del monarca, se recuperan de sus respectivos cánceres.

Los terrenos adyacentes a la casa de campo de Gatcombe Park son famosos por albergar cada año un concurso hípico que atrae a las mejores estrellas ecuestres del mundo.

