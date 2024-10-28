La mujer que sobrevivió casi una semana perdida en las montañas tras ser mordida por una serpiente venenosa

Video Rescatan a un hombre y su perro en el mar después de que el huracán Helene inutiliza su velero

Después de casi una semana de una extenuante búsqueda, una mujer desaparecida en la región de Snowy Mountains, en Australia, fue encontrada con vida tras pasar varias noches en la gélida montaña y sobrevivir a la mordedura de una venenosa serpiente, informaron las autoridades.

De acuerdo con el departamento de policía de New South Wales, la mujer identificada como Lovisa Sjoberg, fue encontrada este domingo con heridas y “lo que se cree que es una mordedura de serpiente”, dice una publicación del departamento en redes sociales.

PUBLICIDAD

El superintendente de distrito de la policía de Monaro, Toby Lindsay, dijo que Sjoberg fue encontrada “aturdida y herida” por un oficial del Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre (NPWS).

“Ella dice que fue mordida por una serpiente cabeza de cobre cuatro días antes de ser encontrada y también se torció el tobillo y sufría de deshidratación”, dijo Lindsay a los medios de comunicación locales.

Las serpientes cabezas de cobre tienen colmillos que liberan un veneno hemolítico, un veneno que provoca la descomposición de los glóbulos rojos, utilizado para someter a las presas, dice el sitio web del Zoológico Nacional e Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian.

Aunque la cabeza de cobre es la causa de muchas mordeduras de serpiente al año, éstas rara vez son mortales, explica el Smithsonian.

Lindsay declaró que la mujer llevaba “días deambulando” por un matorral “difícil” de acceder por los rescatistas. “De hecho, es muy afortunada de estar viva... obviamente lo ha pasado muy mal”, dijo el superintendente Lindsay.

¿Cómo fue el rescate de Lovisa Sjoberg en Snowy Mountains?

La búsqueda de Sjoberg desató un fuerte operativo en el que participaron diferentes instancias locales, así como civiles luego de que la policía informara que la mujer no había sido vista en varios días.

Sjoberg fue descrita por medios locales como una “ávida fotógrafa” que frecuentaba el Parque Nacional de Kosciuszko para fotografiar caballos salvajes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Sjoberg había sido vista por última vez el martes 8 de octubre, sin embargo, la policía informó días después que se le vio conduciendo en el Parque Nacional de Kosciuszko el 15 de octubre.

Los temores por su seguridad aumentaron después de que una empresa de alquiler de coches informara de que su vehículo no había sido devuelto y no podían contactarla. Más tarde el coche fue encontrado abierto y abandonado, reportó la cadena BBC.

Pero no fue hasta el 21 de octubre que los agentes adscritos al distrito policial de Monaro comenzaron a investigar su paradero.

La policía de New South Wales realizó por seis días una búsqueda a gran escala con perros rastreadores, bomberos, guardias forestales y un helicóptero con infrarrojos para poder encontrar a la mujer que llevaba varios días a la intemperie en una zona de bajas temperaturas.

El departamento de policía detalló que el domingo cerca de las 5:00 pm un agente del Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre encontró a la mujer de 48 años en el sendero de Nungar Creek, en Kiandra.

“Fue tratada en el lugar por los paramédicos de NSW Ambulance antes de ser trasladada al Hospital del Distrito de Cooma en condición estable”, dice la publicación en Facebook.

El encargado de una empresa de excursiones a caballo por las montañas, Peter Cochran, que formó parte de un grupo de lugareños que se unieron a las intensas labores de búsqueda a caballo, dijo al sitio Australian Broadcasting Corporation que “fue extremadamente difícil encontrarla”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Cochran la mujer se encontraba en un área con “matorrales densos”, lo que hacía imposible ubicarla incluso estando a unos pies de distancia de ella.

“Los que están cerca de ella tienen que consolarla en estos momentos y dejar que asimile lo que ha pasado”, agregó Cochran.

Mira también: