La mujer que cayó de cabeza en una grieta de 10 pies de profundidad y quedó atrapada por siete horas por buscar su teléfono

El rescate de una mujer que quedó atrapada entre dos grandes rocas por siete horas desató un gran operativo de los equipos de emergencias de New South Wales, en Australia, debido a lo complicado de la zona y a que la mujer quedó atrapada de cabeza dentro de la grieta.

Todo comenzó cuando Matilda Campbell “se metió en un lío” a principios de este mes en el valle de Hunter, al tratar de recuperar su teléfono que había caído en una grieta de casi 10 pies de profundidad, informó este lunes el servicio de emergencias local, NSW Ambulance en redes sociales.

Campbell cayó en la grieta y quedó atrapada boca abajo entre las piedras. Sus amigos llamaron a emergencias tras intentar liberarla sin éxito por más de una hora.

Entonces acudieron los servicios de emergencias locales y el paramédico especialista en rescate de NSW Ambulance, Peter Watts, que “trabajó con un equipo multidisciplinario para retirar varias rocas pesadas y crear un punto de acceso seguro”, dice la publicación en Facebook.

Campbell no pudo recuperar su teléfono después de su accidente, pero sí agradeció a los equipos de rescate que la ayudaron en esas angustiantes horas. <br> Imagen NWS Ambulance Facebook

Así fue el rescate de Matilda Campbell, la mujer que quedó atrapada por siete horas en una grieta

Los rescatistas construyeron un marco de madera para garantizar la estabilidad del lugar, mientras los servicios de emergencia trabajaban en retirar algunas de las grandes piedras que complicaban el acceso de los rescatistas al lugar donde estaba Campbell.

Fue necesario el trabajo en equipo y herramienta especializada para mover una enorme roca de 1,100 libras, dice la publicación.

Cuando finalmente los rescatistas lograron llegara a Campbell y liberar sus pies “el equipo se enfrentó al reto de sacar a la paciente por un estrecho recodo en forma de S en el transcurso de una hora”.

La mujer fue liberada sana y salva siete horas después de que comenzara su terrible experiencia con solo rasguños y moretones menores, informaron las autoridades locales.

Campbell cayó en la grieta y quedó atrapada boca abajo entre las dos rocas. Sus amigos llamaron a emergencias tras intentar liberarla sin éxito por más de una hora.

“En mis 10 años como paramédico de rescate nunca me había encontrado con un trabajo como este, fue un reto increíblemente gratificante”, dijo Watts.

Campbell no pudo recuperar su teléfono después de su accidente, pero sí agradeció a los equipos de rescate que la ayudaron en esas angustiantes horas.

“Quiero dar las gracias de todo corazón a mis amigos, al equipo que trabajó tan duro para sacarme de ahí, les estaré eternamente agradecida porque probablemente hoy no estaría aquí”, escribió la mujer en Facebook.

¡No más exploración de rocas para mí por un tiempo!, agregó.

