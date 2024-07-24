La pierna de un surfista apareció en una playa tras el ataque de un tiburón blanco. Ahora los médicos luchan por reimplantársela

Video Los videos de los últimos avistamientos y ataques de tiburón en las costas de EEUU

En una carrera contra reloj, un grupo de médicos en Australia analiza las mejores opciones para volver a colocarle la pierna a un surfista que fue atacado por un tiburón.

Kai McKenzie, de 23 años, perdió una de sus extremidades el martes luego de que un tiburón de casi 10 pies de largo lo atacara mientras surfeaba en Port Macquarie, en Nueva Gales del Sur, Australia.

Tras el ataque, el joven consiguió coger una ola que lo llevó hasta la orilla, donde un policía fuera de servicio le hizo un torniquete improvisado para detener la hemorragia.



La pierna amputada de McKenzie llegó a la playa poco después y fue encontrada por un grupo de locales que limpiaron la pierna y la colocaron en hielo para preservarla en buenas condiciones.

El joven fue trasladado a un hospital local, pero debido a la gravedad de sus heridas tuvo que ser trasladado en avión al Hospital John Hunter a unas 124 millas. Su pierna amputada también fue trasladada con urgencia al centro médico.

Ahora los médicos analizan opciones para realizar una cirugía que permita colocarle nuevamente la pierna al joven.

¿Cómo fue el ataque del tiburón a Kai McKenzie?

De acuerdo con la cadena australiana ABC, McKenzie luchó durante varios minutos en contra del tiburón antes de que este le arrancara la pierna.

"El hombre vio que el tiburón se acercaba a él, pudo luchar contra él, fue muy valiente y pudo darse la vuelta y tomar una ola hasta la orilla", explicó a la cadena una trabajadora del servicio de ambulancias.

Un portavoz del Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional de Nueva Gales del Sur dijo que los biólogos especializados en tiburones habían evaluado las fotografías del incidente y habían determinado que el joven había sido mordido por un tiburón blanco, que medía unos 10 pies de largo.

¿Cómo está la salud del surfista Kai McKenzie?

El estado de salud de McKenzie es grave; pero estable, informaron los servicios de emergencia, que han agradecido al oficial fuera de servicio su rápida respuesta al incidente.

Al ver a McKenzie sangrando tras el ataque del tiburón y sin una de sus extremidades, el oficial que pasaba por la zona usó la correa de su perro para hacer un torniquete y detener la hemorragia.

“Básicamente, le salvó la vida hasta que llegaron los paramédicos”, declaró a la BBC Kirran Mowbray, del servicio de emergencias de New South Wales.

Kai McKenzie se recuperaba de otra lesión

El equipo de surfistas al que permanece Kai McKenzie informó en redes sociales que el joven recientemente se recuperaba de una lesión en la espalda.

McKenzie “ha pasado por mucho rompiéndose la espalda el año pasado, nunca se quejó y siempre siguió haciendo lo que le gustaba”, dice la publicación en Instagram.



El grupo también abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar dinero que ayude a McKenzie a cubrir sus gastos médicos.

“Es una persona inspiradora. Todo el equipo de Rage te quiere y nos veremos pronto”, dice la publicación.

¿Qué tan comunes son los ataques de tiburones en Australia?

Los escualos, especialmente el gran tiburón blanco, al igual que los cocodrilos, son dos temidos animales de Australia conocidos por sus esporádicos ataques a humanos, algunos de ellos mortales.

Desde 1871 se han producido más de 1,230 ataques de tiburones en Australia, según la Base de Datos Australiana de Incidentes con Tiburones de la Sociedad de Conservación Taronga Australia.

En lo que va del año se han reportado menos de una decena de ataques de tiburones en Australia, uno de los lugares del mundo donde se registran una mayor cantidad de incidentes de este tipo, aunque ninguno de ellos mortales.

