La increíble historia de una perrita salchicha que sobrevivió sola por más de 500 días en una isla

Por más de 500 días Valerie, una dachshund miniatura, sobrevivió sola en Kangaroo Island, en el sur de Australia, luego de que se escapara de su jaula cuando ella y sus dueños vacacionaban en la isla en 2023.

Sus dueños tuvieron que regresar a casa luego de días de intensa búsqueda de su amada mascota. Ya habían perdido toda esperanza, cuando poco más de un año después del incidente turistas reportaron haber visto a la perrita.

Desde entonces pobladores locales y organizaciones ambientales intentaron rescatar a la pequeña perra salchicha de menos de ocho libras que sobrevivió en la intemperie junto con cientos de animales salvajes como zarigüeyas, ualabíes, canguros y goannas, hasta este viernes que un grupo de voluntarios logró capturarla 529 días después de haber escapado.

Kangala Wildlife Rescue, la organización que dirigió la búsqueda, afirma que fue difícil capturtar a Valerie debido a que no querían perturbar a otros animales salvajes, además de que la perrita se escabullía con facilidad.

Sin embargo, usaron toda la tecnología a su alcance para regresar a esta pequeña mascota con sus dueños. Te contamos su travesía.

¿Cómo y cuándo se perdió la dachshund miniatura en Australia?

De acuerdo con Kangala Wildlife Rescue, Valerie y sus dueños Georgia Gardner y Josh Fishlock vacacionaban en la isla Kangaroo en noviembre de 2023. “Los tres disfrutaban de las playas y la tranquilidad de la isla mientras acampaban” dice la organización en una publicación en Facebook del 21 de marzo.

En Stokes Bay, Valerie se escapó de su jaula mientras su familia estaba en la playa. Otros turistas intentaron atraparla, pero “la pobre Valerie se asustó y huyó entre los matorrales”.

A pesar de los días de búsqueda de Josh y Georgia y de más de 5,000 lugareños, “Valerie no volvió a ser vista y su familia, con el corazón roto, tuvo que abandonar la isla sin ella y volver a su vida en tierra firme”, dice la publicación.

Nadie pensó que una perrita salchicha como Valerie sobreviviría sola en la naturaleza. Sus dueños cuentan que Valerie dormía en la cama con ellos todas las noches, que le ponían suéteres cuando hacía frío y que se enfadaba si la dejaban sola demasiado tiempo. Le encantaba acompañar a sus dueños a cafés y tiendas.

"Era una princesa absoluta", dijo Georgia a Washington Post el mes pasado.

Poco más de 12 meses después de su desaparición empezaron a llegar informes sobre un perro salchicha con un collar rosa que había sido visto a unas nueve millas de Stokes Bay donde se había escapado Valerie.

Gracias a testimonios y videos de otros turistas y locales Josh y Georgia se enteraron de que su amada mascota está viva.

Los esfuerzos para regresar a Valerie con sus dueños

Desde que tuvieron indicios del paradero de la pequeña salchicha voluntarios del Kangala Wildlife Rescue intentaron capturarla, pero no fue una misión fácil, ya que Valerie se volvió desconfiada y huía ante la presencia de humanos.

Los rescatistas utilizaron métodos de vigilancia, trampas y señuelos en las zonas en las que la perrita había sido vista. A algunos les preocupaba el impacto de un perro en la isla, que alberga abundantes animales autóctonos. Otros se preguntaban si Valerie se volvió salvaje.

“Huye a la primera señal de personas o vehículos y, a pesar de los esfuerzos de los habitantes de la isla, ha sido imposible atraparla”, dice una publicación de la organización del 21 de marzo.

Sin embargo, no perdieron la esperanza, ya que la pequeña salchicha comenzó a visitar con más frecuencia las jaulas donde le dejaban comida, señuelos y golosinas. Aunque la mascota desaparecía por cinco o seis días, regresaba a buscar comida, lo que les dio a los rescatistas una idea de su rutina.

Valerie vista por una cámara de vigilancia del Kangala Wildlife Rescue a principios de abril. Imagen Kangala Wildlife Rescue



“Ha cogido confianza para entrar en la trampa que se ha montado como su propia habitación, con sus juguetes y su cama de casa, ropa de sus dueños, comida escondida y retos para mantenerla entretenida. Hemos visto un cambio asombroso en el comportamiento de Valerie recientemente cuando empieza a recordar todos esos olores, sabores y sonidos familiares”, dice una publicación de la organización del 22 de abril.

Debido a la abundancia de vida silvestre y el horario constantemente cambiante de Valerie, la organización no quería implementar un tipo de trampa que dejara a la perrita encerrada hasta que lleguen los rescatistas, ya que eso podría alterar a otros animales, e incluso exponer a la perrita a otros depredadores.

La organización creo su propia trampa que funcionara a control remoto, y una vez que Valerie entró a la jaula, esperaron el momento correcto para presionar el botón que cerraría la puerta, contaron los rescatistas en un video en redes sociales este sábado.

Valerie pronto regresará con sus dueños

Desde el viernes, la aventura de Valerie terminó. Sin embargo aún debe realizar un proceso de adaptación antes de regresar con sus dueños a quienes no ha visto desde hace más de 500 días.

"Para cualquiera que haya perdido alguna vez una mascota, sus sentimientos son válidos y nunca pierda la esperanza. A veces a la gente buena le pasan cosas buenas", dijo la dueña de Valerie en Facebook cuando capturaron a su mascota.

Los directores de Kangala Wildlife Rescue, Jared y Lisa Karran, contaron en un video que esperaban que Valerie estuviera en modo de supervivencia, el llamado "síndrome del perro perdido", una respuesta de estrés que ayuda a un perro a valerse por sí mismo.

"Su salud mental era uno de los componentes que más nos preocupaban", dijo Lisa.

Sin embargo, cuando la puerta de la jaula se cerró la perrita miró a su alrededor en busca de una salida y tras unos momentos de angustia, hizo lo que cualquier perro perdido haría al darse cuenta de que no había salida: "se metió en su jaula y tomó una siesta", dijo Jared Karran.

Valerie está ahora "desestresándose", dijo Karran, y será devuelta a sus dueños para una vida más tranquila en tierra firme luego de pasar su aventura de 16 meses sola en la isla.

