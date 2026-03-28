Guatemala

Así será la megacárcel guatemalteca estilo Bukele; la construcción se hará en la finca que era de un narcotraficante

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, informó que la cárcel tendrá “estándares internacionales” y que en cada celda solo estarán dos reos, no como en Cecot, que son colectivas.

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Por:N+ Univision
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Este viernes 27 de marzo del 2026, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, empezó la construcción de una cárcel de máxima seguridad estilo Bukele en una finca que era de un narcotraficante que fue extraditado y condenado en Estados Unidos.

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, informó que la cárcel tendrá “estándares internacionales” y que en cada celda solo estarán dos reos, no como en Cecot, que son colectivas.

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A continuación te decimos cómo será la nueva cárcel de Guatemala, así como su costo y la capacidad que tiene la misma.

¿Cuánto es el costo y cuánta capacidad tiene?

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De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el costo de la construcción tendrá un aproximado de 130 millones de dólares y estará a cargo del ejército.

La capacidad que tendrá es de hasta 2000 reclusos de alta peligrosidad y se está construyendo en Finca El Triunfo del municipio de Morales, que era propiedad del narcotraficante Mario Ponce, al cual condenaron a 25 años de prisión en Estados Unidos en el año 2014.

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¿Por qué se hace una nueva cárcel en Guatemala como la de Bukele?

Uno de los problemas que ha tenido el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, han sido los conflictos entre pandillas y los motines entre reos y fugas.

Tan solo a inicios del 2026 ocurrió el asesinato de 11 policías, lo que obligó al mandatario a instalar un estado de sitio para controlar la situación y frenar la violencia de las pandillas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene la prisión Centro de Confinamiento del Terrorismo ( Cecot), en donde se han detenido a miles por la guerra antipandillas, el mismo problema que el mandatario de Guatemala. Sin embargo, él mismo negó que se pareciera a su nueva construcción, ya que recalcó que en Guatemala sí respetará la “integridad humana”.

En El Salvador, durante cuatro años han detenido a más de 90 mil personas sin orden judicial, por lo que lo han señalado que esto es una falta grave a los derechos humanos.


ALM

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