Alitalia retira video que presentaba como Barack Obama a un actor pintado a lo 'blackface'

El canal francés BFMTV comentó que el anuncio de la compañía aérea italiana mostraba a un actor no negro con mucho maquillaje que se hacía pasar por Obama. La nariz, la boca y los labios del actor también fueron agrandados haciendo una comparación con las tomas de antes y después del actor que fueron publicadas.

Un portavoz de Alitalia defendió inicialmente el video, y le dijo a The New York Times que el actor que representaba a Barack Obama no era caucásico y que su maquillaje solo tenía la intención de "resaltar ciertas características".