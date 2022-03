Denuncian racismo en la frontera de Ucrania: africanos aseguran haber sido retenidos y puestos al final de la fila para salir del país

Grace Kass, una joven negra natural de la República Democrática del Congo y residente de la ciudad ucraniana de Járkov por más de siete años, logró cruzar a Polonia poco antes de que la segunda ciudad más grande de Ucrania empezara a ser bombardeada intensamente por las fuerzas rusas, matando civiles. Pero primero Kass tuvo que enfrentar la hostilidad de guardias ucranianos, que la ubicaron en filas de personas "no blancas" que fueron las últimas en entrar al tren, contó a The New York Times.