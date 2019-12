Abogado dice que los 43 de Ayotzinapa habrían sido dispersados en varios puntos

Indicó que no existen datos que apunten a que los jóvenes terminaran en el basurero de Colula, tal como lo indicó la llamada "verdad histórica" del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual concluyó que en ese lugar los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos fueron incinerados.

"El basurero de Cocula no fue el destino final de los estudiantes" , aseguró Rosales, quien puntualizó que también se está buscando a los jóvenes "en vida".

Con fotografías de los rostros de los 43, padres y madres de los estudiantes aseguraron que no han perdido la fe y esperan que llegue la justicia.

Indicó que si no se encuentra la verdad y no hay justicia, no se podrán sanar las heridas que ha dejado el suceso.