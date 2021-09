¡Mamma Mia! Abba lanza nuevo disco tras 40 años fuera de los escenarios

Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Benny Anderson, quienes se separaron en 1982, presentaron este jueves los dos nuevos sencillos: “I still have faith in you” y “Don´t shut me down”, con los que demostraron que su viaje aún no termina y que están dispuestos a conquistar a nuevas generaciones.