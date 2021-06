El invidente que superó el reto de convertirse en director de orquesta

Tras estudiar la carrera de piano clásico en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, Adrián Rincón entró en la ESMUC en 2017, no por su discapacidad, ha subrayado hoy, sino por sus calificaciones , para especializarse en dirección de orquesta y coro bajo la enseñanza del profesor Salvador Brotons, a quien el joven director le ha agradecido su dedicación.

Empatía con colegas

Adrián Rincón ha valorado positivamente su relación con los músicos de la orquesta, quienes "saben que no veo y empatizan más conmigo, están más pendientes de mí", por lo que, "aunque no tenga contacto visual con ellos, cuando miro hacia un lado, ya saben a quién me estoy refiriendo".