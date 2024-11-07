Fiscalía argentina acusa a tres personas tras la muerte de Liam Payne, exmiembro del grupo One Direction

Video Lo que se sabe de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction: cayó desde un tercer piso

Tres personas fueron imputadas este jueves por la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

"En el marco de la investigación (...) se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes", informó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 de Argentina.

Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne en Argentina, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su muerte y el tercero fue descrito como "un proveedor de estupefacientes".

La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública, del contenido del teléfono de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.

Uno de los imputados es la persona que acompañaba cotidianamente a Payne durante su estadía en Buenos Aires, quien fue imputado por abandono de persona seguido de muerte (un delito que prevé penas de 5 a 15 años) y por suministro de estupefacientes.

El segundo imputado es un empleado del hotel que, según la fiscalía, "debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne en el período en que se encontraba en el hotel", mientras el tercero es otro proveedor de estupefacientes que está "imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre".

¿Qué revelaron los estudios toxicológicos tras la muerte de Liam Payne?

Por otra parte, la fiscalía comunicó que los resultados de los estudios toxicológicos revelaron que "en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado".

Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que "todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas".

Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que "pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia" y descartan la posibilidad de "un acto consciente o voluntario" ya que "en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo".

"Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación", añade el comunicado.

El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado el miércoles desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.

