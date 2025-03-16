3 indicadores de que el 'DOGE' de Trump acelera la tendencia de 50 años de privatización del gobierno

Desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump ha actuado enérgicamente para reducir el gobierno federal. Durante lo poco que lleva en el cargo ha congelado las subvenciones federales, ha emitido órdenes ejecutivas alineadas con el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage y, lo más destacado, ha creado lo que él llama el 'Departamento de Eficiencia Gubernamental', o 'DOGE', por sus siglas en inglés.

El 'DOGE' se ha presentado como una iniciativa de reducción de costos, aunque la cantidad real de dinero que se ahorrará sigue sin estar clara.

Para dirigir el 'DOGE', Trump nombró a Elon Musk, un megadonante a su campaña electoral, cuyas empresas tienen contratos federales por valor de miles de millones. Musk ya ha puesto en marcha importantes recortes, entre los que se incluyen grandes reducciones de plantilla, la reducción de operaciones gubernamentales y purgas de agencias enteras. Miles de trabajadores federales han perdido su empleo.

Aunque ciertamente dramáticas, estas acciones reflejan una tendencia más prolongada de privatización del gobierno. De hecho, mi investigación sociológica muestra que el gobierno se ha retirado constantemente de la producción económica durante décadas, externalizando muchas responsabilidades al sector privado.

La actividad económica de EEUU se ha privatizado cada vez más en los últimos 50 años

A primera vista, el gasto público total parece estable a lo largo del tiempo. En 2024, el gasto federal, estatal y local representó el 35% de la economía estadounidense, igual que en 1982.

Sin embargo, mi análisis de los datos de la Oficina de Análisis Económico ofrece una nueva perspectiva, que ve a la privatización como un fenómeno macroeconómico. Constato que la actividad económica estadounidense se ha privatizado cada vez más en los últimos 50 años. Este cambio se ha producido de tres formas fundamentales.

En primer lugar, ha disminuido la participación del gobierno en la producción económica.

Históricamente, las instituciones públicas han desempeñado un papel importante en sectores como la energía eléctrica, el suministro de agua, la gestión de residuos, el equipamiento espacial, la construcción naval, la construcción y las inversiones en infraestructuras.

En 1970, el gasto público en producción representaba el 23% de la economía. En 2024, esa cifra se había reducido al 17%, dejando que el sector privado llenara los huecos. Esto significa que una parte cada vez mayor del gasto público global se ha utilizado para financiar la economía del sector privado.

En segundo lugar, la capacidad global de las administraciones públicas para producir bienes y servicios, lo que los economistas denominan “capacidad productiva” ha disminuido en relación con el sector privado, tanto en términos de mano de obra como de capital.

Desde 1970, el empleo público se ha ido rezagando respecto del crecimiento del empleo en el sector privado, y los activos de capital propiedad del gobierno no han crecido tanto como los del sector privado.

Aunque las inversiones de capital del sector público repuntaron brevemente en la década de 2000, el empleo no lo hizo, lo que indica un cambio hacia la externalización en lugar de la contratación directa. Esto tiene implicaciones significativas para los salarios, las condiciones de trabajo y la sindicalización.

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, el gobierno contrata cada vez más trabajo a empresas privadas, optando por comprar bienes y servicios en lugar de fabricarlos.

En 1977, los contratistas privados representaban un tercio de los costos de producción del gobierno. En 2023, esa cifra había aumentado a más de la mitad.

La contratación pública, que ahora representa el 7% del total de la economía, alcanzará los 1.98 billones de dólares en 2023. Entre los principales beneficiarios en 2023 figuran los servicios profesionales, con 317,000 millones de dólares, las industrias del petróleo y el carbón, con 194,000 millones, y la construcción, con 130,000 millones. Otros ejemplos son las escuelas privadas, las prisiones privadas, los hospitales y los contratistas de defensa.

¿Qué significa la privatización?

La privatización puede entenderse como dos procesos interconectados: la retirada del gobierno de la producción económica y el aumento de la contratación. El gobierno sigue siendo un actor económico importante en Estados Unidos, aunque ahora más como un comprador de bienes y servicios que como un proveedor o empleador.

El alejamiento del gobierno de la producción se debe en gran medida a la política de austeridad generalizada, un enfoque gubernamental de 'matar de hambre a la bestia', y a la reacción contra la expansión de la participación económica federal del New Deal.

En 1971, el controvertido Powell Memo, escrito por el futuro juez de la Corte Suprema Lewis Powell, movilizó a los líderes empresariales en torno al objetivo de ampliar el poder del sector privado sobre las políticas públicas. Esto impulsó el surgimiento de grupos de pensamiento conservadores, incluida Heritage Foundation, eventual arquitecta de la agenda de privatización del Proyecto 2025.

Si bien la producción gubernamental se redujo, la contratación gubernamental se expandió gracias a promesas de ahorro de costos y eficiencia. Estas decisiones de contratación suelen ser tomadas por administradores locales que gestionan presupuestos bajo estrés fiscal y presión de grupos de interés, incluidas empresas y sindicatos del sector público.

Sin embargo, las investigaciones muestran que la contratación frecuentemente no logra reducir los costos, al tiempo que se corre el riesgo de crear monopolios, se debilita la rendición de cuentas y el aporte del público y, en ocasiones, se encierra a los gobiernos en contratos rígidos. En muchos casos, la subcontratación ineficaz obliga a regresar al empleo público.

Las consecuencias de la privatización en EEUU

Las últimas medidas de Trump pueden verse como una aceleración masiva de una tendencia que ya lleva décadas, más que como una ruptura con el pasado.

El alejamiento de 50 años del empleo sólido en el sector público ya ha privatizado gran parte del empleo estadounidense. El plan de Trump y Musk para recortar la fuerza laboral federal sigue el mismo plan.

Esto podría tener consecuencias importantes.

En primer lugar, los recortes drásticos de empleo probablemente signifiquen más privatizaciones y menos trabajadores gubernamentales.

Los recortes de personal federal de Trump se hacen eco del despido masivo de más de 11,000 controladores de tráfico aéreo por parte del presidente Ronald Reagan en 1981, una fuente de luchas financieras prolongadas e inestabilidad familiar para muchos trabajadores despedidos.

Los despidos y despidos de Trump ya están llegando mucho más allá de los de Reagan.

Además, dado que el gasto federal contribuye directamente al producto interno bruto, recortes de esta magnitud corren el riesgo de desacelerar la economía. El gobierno de Trump incluso ha planteado la idea de cambiar los cálculos del Producto Interno Bruto (PIB), enmascarando potencialmente cualquier realidad de declive económico.

También es probable que la rápida privatización desencadene importantes perturbaciones económicas, especialmente en industrias que dependen del apoyo federal. Por ejemplo, los recortes de USAID ya han provocado conmociones en la economía agrícola del sector privado.

Finalmente, la tendencia a la privatización corre el riesgo de erosionar la responsabilidad democrática y empeorar las desigualdades raciales y de género. Esto se debe a que, como revela mi investigación anterior, los sindicatos del sector público dan forma única a la sociedad estadounidense al igualar los salarios y al mismo tiempo aumentar la transparencia y la participación cívica. Dado que el sector público está altamente sindicalizado y ofrece de manera desproporcionada oportunidades de empleo para mujeres y trabajadores negros, la privatización corre el riesgo de deshacer estos logros.

A medida que el gobierno de Trump reestructura agresivamente las agencias federales, es probable que estos cambios se lleven a cabo sin la participación del público, lo que afianzará aún más el dominio del sector privado. Esto podría socavar el funcionamiento del gobierno y la rendición de cuentas democrática. Aunque a menudo se la presenta como inevitable, el público estadounidense debería saber que la privatización sigue siendo una opción política que puede revertirse.

