Ola de calor | La frontera entre México y EEUU es un ‘infierno’ y las altas temperaturas no dan tregua

No use pomadas o cremas si la persona tiene la piel seca, pues dificulta la hidratación del cuerpo. Si la persona está consciente, ofrézcale agua o algún líquido que no contenga ni alcohol ni cafeína. En caso de que la víctima pierda el conocimiento, comience reanimación cardiopulmonar de inmediato e intente buscar ayuda lo antes posible.