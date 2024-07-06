Una ola de calor "peligrosa" amenaza partes de la Costa Oeste de EEUU este fin de semana: aquí el pronóstico

Video ¿Qué hacer ante una ola de calor? Sigue los consejos de este experto

Un ola de calor “potencialmente histórica” afectará parte de la Costa Oeste de Estados Unidos en los próximos días, de acuerdo con pronósticos meteorológicos.

Los estados en alerta en una primera fase de esta ola de calor son California, Oregon, Washington, Nevada y Arizona, que experimentan altas temperaturas desde este viernes y registrarán condiciones similares el sábado. Las altas temperaturas podrían extenderse hasta mediados de la siguiente semana.

“Es probable que el calor peligroso se vuelva más generalizado en el Oeste hoy y el sábado”, alertó en la víspera el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la agencia, el Oeste experimentó este viernes temperaturas de entre 15 y 30 grados Fahrenheit por encima del promedio. “Se espera que se empaten o rompan récords de temperatura de forma generalizada”, advirtió.

En Portland, Oregon, el NWS alertó que las elevadas temperaturas podrían durar hasta cinco días a partir del viernes. “Se incrementa la posibilidad de que esta ola de calor potencialmente histórica se prolongue por varios días”, dijo la agencia.

Es probable que hasta el martes haya récords de temperaturas en Washington y Oregon, algo que según el NWS no se registraba en Portland desde 1941. “El término histórico no es exagerado”, respondió la agencia a un usuario en la red social X, antes Twitter.

Hay que protegerse frente al calor intenso

El calor extremo es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos por fenómenos climáticos. Al año, cientos de personas mueren a causa de las altas temperaturas, de acuerdo con el NWS.

“Es indispensable mantenerse hidratado, fuera del alcance de la luz del Sol y en edificios con aire acondicionado suficientes cuando sea posible. También es igualmente importante estar al pendiente de la seguridad de amigos, familiares y vecinos vulnerables”, dijo el NWS.

Durante el fin de semana, el calor se expandirá al centro y sureste del país, elevando los termómetros a los 90 y 100 grados Fahrenheit. Ciudades como Hosuton, en Texas, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Raleigh, Carolina del Norte y Washington DC sentirán el intenso calor.

“La condiciones cálidas por la noche por encima de los 70 y 80 grados ofrecerán poco alivio, lo que genera una situación peligrosa para aquellos sin acceso a enfriamiento adecuado”, dijo la agencia.

En días recientes, autoridades en múltiples estados de la Costa Oeste han reportado muertes a causa del calor. A principios de semana, varios decesos fueron reportados en Washington y en Oregon. Ambos estados registraron cientos de llamadas de emergencia de parte de ciudadanos que requerían asistencia médica por las altas temperaturas.

Múltiples condados en California se encuentran en alerta ante los incendios que han arrasado cientos de acres en lo que va del año y que se han acentuado por las olas recientes de calor extremo. Regiones como los condados de Butte y Mariposa, en California, han ordenado la evacuación de miles de residentes ante los incendios que han consumido más de 4,000 acres.

El gobernador Gavin Newsom declaró un estado de emergencia para las zonas afectadas por el incendio Thompson, que impactó principalmente las zonas de Oroville, en Butte.

