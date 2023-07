La peligrosa ola de calor extremo en Arizona y el suroeste seguirá por varias semanas

Por si fuera poco, el pronóstico indica que las temperaturas nocturnas no bajarán tanto como en otras ocasiones, cuando se situaban alrededor de los 80º F (26.61 C). Durante los próximos días, el NWS calcula que no estarán por debajo de los 90º F (32.2º C). Toda la zona sur y centro del estado está bajo alerta por calor excesivo hasta, al menos, el próximo viernes.