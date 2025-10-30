"No tengo dónde dormir": la devastación en el Caribe tras el destructivo huracán Melissa

Video "El techo se fue, todo se inundó": cubanos cuentan cómo vivieron el azote del huracán Melissa

El huracán Melissa se dirige hacia Bermudas este jueves después de abrir un camino de destrucción por el Caribe que dejó decenas de muertos y partes de Jamaica y Cuba en ruinas.

Residentes de varias islas del Caribe se afanan este jueves por recuperarse de la destrucción causada por Melissa, mientras aumenta el número de fallecidos a causa del catastrófico huracán.

Aún no se conoce la magnitud total de los daños de Melissa. Una evaluación completa podría tardar días debido a las interrupciones en las redes de comunicación en toda la región.

Se espera que las inundaciones en Las Bahamas comiencen a disminuir más tarde este jueves, aunque podrían continuar en Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana, mientras Melissa se aleja hacia Bermudas, añadió el servicio meteorológico estadounidense.

Jamaica intenta recupearse de una tragedia sin precedentes

El estruendo de la maquinaria pesada, el zumbido de motosierras y el ruido de los machetes resonaban en todo el sureste de Jamaica mientras trabajadores gubernamentales y vecinos comenzaban a despejar las carreteras para llegar a las comunidades aisladas que sufrieron el impacto directo de una de las tormentas más poderosas jamás registradas en el Atlántico.

Melissa golpeó Jamaica como un huracán categoría 5, la máxima posible, con vientos sostenidos que alcanzaron las 185 millas por hora (casi 300 kilómetros por hora), y lluvias torrenciales que inundaron gran parte del país. Fue la tormenta más fuerte en tocar tiera en Jamaica desde que se tienen registros.

Los atónitos residentes deambulaban el miércoles por la zona, algunos observando sus casas sin tejado y sus empapadas pertenencias esparcidas a su alrededor.

El primer ministro, Andrew Holness, que declaró a la isla una "zona de desastre", dijo que hasta el 90% de los tejados de la comunidad costera suroccidental de Black River quedaron destruidos.

“Black River es lo que se podría describir como la zona cero", señaló. “La gente todavía está asimilando la destrucción”.



Muchos jamaicanos se preguntan dónde van a vivir ahora.

“Ahora estoy sin hogar, pero tengo que mantener la esperanza porque estoy viva", manifestó Sheryl Smith, que perdió el tejado de su vivienda.

"Ahora no tengo casa", señaló también un angustiado Sylvester Guthrie, que vivía en Lacovia, en la parroquia sureña de St. Elizabeth, mientras se aferraba a su bicicleta, la única posesión de valor que le quedaba tras la tormenta. "Tengo un terreno en otro lugar donde puedo construir, pero voy a necesitar ayuda", suplicó el operario de saneamiento.

El pescador George 'Larry' Brown, de la comunidad de Priory, contó que la mañana del huracán parecía tranquila. “Solo un poco de lluvia”, recordó el hombre de 68 años. Pero hacia las cinco de la tarde del martes, la lluvia y las ráfagas de viento se intensificaron, y pronto tu techo salió volando.

“Solo escuché un ruido y empezó a desprenderse”, relató Brown, que describió a Melissa como el peor huracán que ha vivido.

Su vecina, Kayan Davis, madre de tres hijos, contó que el techo de su casa se levantó poco después de las 11:00 pm. Ahora está temporalmente sin hogar.

“No tengo dónde dormir… tendré que contactar a las autoridades”, dijo.

Marvin Thomas, otro vecino de Priory, corrió la misma suerte cuando un árbol cayó sobre su casa alrededor de las ocho de la noche.

El huracán también causó graves daños a viviendas y la infraestructura de Trelawny, incluido el instituto William Knibb, donde estudió el legendario velocista olímpico Usain Bolt, según la jefa de policía del distrito, Velonique Campbell.

Más de 25,000 personas permanecían hacinadas en refugios en la mitad occidental de Jamaica, y el 77% de la isla seguía sin electricidad.

Las autoridades reportaron el hallazgo de al menos cuatro cadáveres en el suroeste de Jamaica, pero la ministra de Información, Dana Morris Dixon, comentó a CNN que no habían dpodido confirmar todos los reportes de muertes “porque no hemos podido acceder a algunas de las áreas más afectadas”.

Los vuelos con ayuda de emergencia comenzaron a aterrizar en el principal aeropuerto internacional de Jamaica, que reabrió el miércoles por la noche, mientras las brigadas distribuían agua, comida y otros productos básicos.

Muerte e inundaciones en Haití

Melissa también provocó inundaciones catastróficas en Haití, donde al menos 25 personas fallecieron, de las cuales 10 eran niños, y otras 18 fueron reportadas como desaparecidas, principalmente en el sur.

Steven Guadard, que vive en Petit-Goâve, dijo que el huracán mató a toda su familia.

“Tenía cuatro hijos en casa: un bebé de un mes, un niño de siete años, otro de ocho y otro que estaba a punto de cumplir 4", manifestó.

La Agencia de Protección Civil haitiana indicó que el meteoro se cobró al menos 20 vidas en Petit-Goâve, incluyendo las de 10 menores. Además, causó daños en más de 160 hogares y destruyó 80.

Las autoridades advirtieron que 152 personas con discapacidad necesitaban ayuda alimentaria urgente en la región sur de Haití. Más de 11,600 personas seguían en refugios en todo el país debido a la tormenta.

Lenta recuperación en Cuba tras el paso de Melissa

En Cuba, la gente comenzó a despejar carreteras y autopistas bloqueadas con maquinaria pesada e incluso solicitó la ayuda del ejército, que rescató a personas atrapadas en comunidades aisladas y en riesgo de sufrir deslaves.

No se reportaron decesos después de que la Defensa Civil evacuara a más de 735,000 personas en todo el este de la isla. Lentamente, comenzaban a regresar a sus hogares.

El pequeño y emblemático pueblo de El Cobre, en la provincia oriental de Santiago de Cuba, fue uno de los más afectados por el huracán Melissa.

Hogar de unas 7,000 personas, es también el sitio donde se encuentra la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba y profundamente venerada tanto por los católicos como por los practicantes de la santería, la religión afrocubana.

“Lo pasamos muy mal. Mucho viento, muchísimo viento. Los techos de zinc salieron volando, algunas casas se derrumbaron por completo. Fue un desastre”, contó Odalys Ojeda, jubilada de 61 años, mientras miraba al cielo desde su sala, donde el techo y parte de la vivienda habían sido arrancados.

Incluso la basílica sufrió daños.

“Aquí en el santuario, la carpintería, las vidrieras y hasta la mampostería sufrieron graves afectaciones”, dijo el padre Rogelio Dean Puerta. “El pueblo también resultó muy golpeado. Muchas personas perdieron sus casas y pertenencias. Necesitamos ayuda”.

En zonas más rurales a las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba, el agua seguía acumulada en hogares vulnerables el miércoles por la noche mientras los residentes regresaban desde los refugios para tratar de salvar camas, colchones, sillas, mesas y ventiladores que habían colocado en alto antes del paso de la tormenta.

“Estamos limpiando las calles, despejando el camino”, dijo Yaima Almenares, profesora de educación física en la ciudad de Santiago, mientras ella y otros vecinos sacaban ramas y escombros de aceras y avenidas, cortaban troncos de árboles caídos y retiraban la basura acumulada.

Por su parte, la ama de casa Mariela Reyes, de 55 años, relató cómo los vientos violentos levantaron el techo de su humilde vivienda y lo arrastraron a una cuadra de distancia.

Logró salvar su televisor y algunos pequeños electrodomésticos de su hogar inundado.

“No es fácil perder… lo poco que tienes”, dijo Reyes a AFP.

Una reunión televisada de Defensa Civil, dirigida por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, no proporcionó una estimación oficial de los daños. Canel dijo que eran "extensos". Funcionarios de las provincias afectadas —Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas— reportaron pérdidas de tejados, líneas eléctricas y cables de telecomunicaciones de fibra óptica, además de carreteras cortadas, comunidades aisladas y daños en plantaciones de plátano, yuca y café.

Según las autoridades, las precipitaciones fueron beneficiosas para los embalses y para aliviar la severa sequía que afectaba al este de Cuba.

Muchas comunidades seguían sin electricidad, internet y teléfono debido a los desperfectos en transformadores y en el tendido eléctrico.

Se espera una recuperación lenta en la isla, que vive su peor crisis económica en décadas.

Respaldo internacional al Caribe tras el paso de Melissa

El papa León ofreció oraciones desde el Vaticano, mientras que Estados Unidos dijo estar en contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas.

“Tenemos equipos de rescate y respuesta dirigiéndose a las áreas afectadas junto con suministros críticos para salvar vidas”, dijo el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en X, sin mencionar a su adversario ideológico, Cuba.

El gobierno del Reino Unido anunció 2.5 millones de libras (unos 3.3 millones de dólares) en fondos de emergencia para la región.

En Jamaica, donde algunas zonas aún se recuperan del huracán Beryl el año pasado, el coordinador residente de la ONU, Dennis Zulu, dijo a los periodistas que Melissa había causado “una devastación tremenda e inédita de la infraestructura, la propiedad, las carreteras y la conectividad de redes”.

Con información de AFP y AP.