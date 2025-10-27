Jamaica enfrenta daños catastróficos con Melissa, que ahora produce vientos de 165 millas por hora

Video Melissa se convierte en huracán categoría 5: Jamaica se prepara para el embate

Autoridades meteorológicas pronostican que conforme avanza el huracán Melissa por el Mar Caribe fortalecido a categoría 5 la pequeña isla de Jamaica podría enfrentar una situación catastrófica.

Además de su poderosa categoría, con vientos superiores a las 165 millas por horas, preocupa la lentitud con la que se mueve la tormenta, ya que las zonas que se encuentran en su trayectoria podrán sufrir condiciones adversas durante mucho tiempo.

A apenas 2 o 3 millas por hora, el ojo del huracán estará horas atravesando la isla de sur a norte, por lo que las consecuencias de las lluvias y los vientos son de pronóstico reservado.

El huracán está a unas 130 millas al suroeste de Kingston, la capital de Jamaica, y a unas 310 millas al suroeste de la bahía de Guantánamo en Cuba.

Los meteorólogos pronostican cerca de un metro de lluvia, inundaciones repentinas y aludes en Jamaica, Haití y República Domincana.

Cuando el huracán toque tierra en Jamaica, probablemente será la tormenta más fuerte que haya azotado la isla desde que se comenzó a llevar registros en 1851.

Las condiciones de tormenta tropical ya se están presentando en Jamaica a medida que las bandas de lluvia de Melissa se adentran en la isla. Periodos de fuertes lluvias y viento fuerte continuarán durante gran parte del lunes.

Se pronostican inundaciones catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra hasta el martes.

Los impactos más extremos del viento y la marejada ciclónica llegarán la noche de este lunes y hasta la madrugada del martes.

El Centro Nacional de Huracanes con sede en la ciudad de Miami advirtió sobre los devastadores vientos, entre los que se incluyen "extensos daños a la infraestructura" y "cortes prolongados de electricidad y comunicaciones".

Jamaica advierte a habitantes sobre la catástrofe que viene

Los habitantes de las zonas afectadas "deberán permanecer resguardados en sus hogares durante dos o tres días, o incluso más tiempo para las poblaciones que queden aisladas por las inundaciones catastróficas", había señalado previamente en un video el subdirector del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Jamie Rhome.

Advirtió que las condiciones en Jamaica "se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas".

"Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche", advirtió Rhome.

Por su parte, el ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, informó en una rueda de prensa que se abrieron los refugios contra tormentas en todo el país.

"Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa", enfatizó.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

Después de pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta continúe hacia el norte y cruce el este de Cuba el martes por la noche, mientras siga impactando en Haití y República Dominicana.

Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.

Inundaciones catastróficas y potencialmente mortales: los duros pronósticos para Jamaica

El NHC advirtió de "inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra" en Jamaica.

Los vientos destructivos provocarán "daños importantes en las infraestructuras y cortes prolongados de electricidad y comunicaciones", añadió.

El Servicio Meteorológico de Jamaica pronosticó una marejada ciclónica de hasta cuatro metros a lo largo de la costa sur del país, y las autoridades ordenaron evacuar varias zonas costeras de la nación insular.

El aeropuerto internacional de Kingston cerró el sábado por la noche, al igual que todos los puertos marítimos.

El último huracán importante que impactó Jamaica fue Beryl a principios de julio de 2024, que causó al menos cuatro muertos.

“Miedo y horror” entre habitantes de islas caribeñas por Melissa

Anne Rasmussen, negociadora principal de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares en las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas, expresó su consternación sobre la situación de ansiedad en la que están los habitantes de Jamaica y otras islas que serán azotadas por Melissa.

“Todos nuestros pequeños Estados insulares en desarrollo conocen perfectamente el miedo y el horror que sienten quienes se encuentran en la trayectoria del huracán. Este trauma no debería ser la norma para nadie”, declaró

Rasmussen afirmó que los fenómenos meteorológicos extremos como el huracán Melissa solo hacen más urgente que los países comiencen a actuar con mayor decisión frente al cambio climático.

"Necesitamos medidas urgentes que nos permitan retomar el camino hacia un aumento del límite de calentamiento de 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit), para que podamos evitar impactos aún peores en el futuro", afirmó.

El cambio climático fortalece fenómenos como Melissa

Los científicos del clima llevan mucho tiempo advirtiendo que el calentamiento de los océanos, impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero, está haciendo que este tipo de tormentas explosivas se formen con mayor frecuencia.

“Vivimos en un mundo más cálido, lo que significa que los huracanes tienen mayor probabilidad de intensificarse rápidamente, especialmente cerca de las costas”, dijo a AP Akshay Deoras, meteorólogo de la Universidad de Reading, en el Reino Unido.

Las tormentas que se intensifican más rápido cerca de tierra representan mayores riesgos para la vida y la infraestructura, dijo Deoras.

"Si un huracán se forma en las profundidades del océano y simplemente se disipa sobre él, no hay problema. No afectará a nadie. Pero si se forma cerca de la costa y simplemente la cruza, como veremos en el caso de Jamaica y otras regiones, es un gran problema", dijo.

Deoras añadió que, si bien los huracanes son fenómenos naturales, el cambio climático está amplificando su impacto.

"No podemos detener los huracanes, pero sí podemos reducir el riesgo reduciendo las emisiones y mejorando las defensas costeras", afirmó.

Se necesita inversión en sistemas de alerta temprana, diques y otras infraestructuras para que las comunidades, especialmente en los países insulares, sean más resilientes a los impactos climáticos, añadió.

El mundo se ha calentado demasiado como para evitar fenómenos como la intensificación rápida, afirmó. Diversas agencias meteorológicas mundiales determinaron que el año pasado fue el más caluroso registrado.

El riesgo para millones ante el calentamiento global

El impacto del cambio climático está poniendo en riesgo la vida en islas y zonas costeras, afirmó a AP Bernadette Woods Placky, meteoróloga jefa de Climate Central, un grupo independiente de científicos y comunicadores.

“Con el 90 % del calor adicional llegando a nuestros océanos, estamos observando su calentamiento y aumento de temperatura. Y esto se refleja en el aumento del nivel del mar. Así que, incluso sin tormentas, los niveles de agua están subiendo. Se están alejando de nuestras costas y se están adentrando más en el interior”, añadió.

Una tormenta como Melissa solo agrava estos impactos, según Placky. "Estas tormentas están destruyendo la infraestructura costera de estas islas", afirmó.

La NOAA predijo una temporada de huracanes en el Atlántico más activa de lo habitual este año, con entre 13 y 18 tormentas con nombre, entre cinco y nueve huracanes y entre dos y cinco huracanes importantes.

Tras un inicio lento, esta predicción ha sido en gran medida correcta, con 13 tormentas y cuatro huracanes importantes, y aproximadamente un mes más de temporada restante.

El impacto de estas tormentas aumenta la urgencia de una acción global para reducir la cantidad de gases que calientan el planeta y que se liberan a la atmósfera, según los responsables de las políticas de los pequeños países insulares.

Con información de The Associated Press y AFP.

