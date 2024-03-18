Llega la primavera pero con frío invernal en buena parte de EEUU: habrá temperaturas congelantes

Video Las devastadoras imágenes que dejó el paso de varios tornados en cuatro estados: "Lo perdieron todo"

Tras semanas de temperaturas primaverales, algunos estados de EEUU volverán a sentir el frío del invierno, a pesar de que técnicamente, este martes llega la primavera.

Buena parte de la mitad este del país, en especial el Sureste, ya está experimentado este lunes una importante caída en las temperaturas y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de congelación para partes de Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas.

PUBLICIDAD

Además, se han emitido casi una docena de avisos para la noche de este lunes y la mañana del martes, cuando ocurre oficialmente el equinoccio de primavera en EEUU. Este frío invernal que inaugura la primavera no solo es poco común en áreas como el Sudeste, sino que también implica un riesgo para la agricultura en esa región, en donde ya arrancó la temporada de cultivos, informó CNN.

Apenas este sábado, la mitad oriental del país estaba experimentando temperaturas más cálidas que el promedio para la fecha, pero el tiempo ya empezó a cambiar el domingo y este lunes las temperaturas serán inusualmente frías en el Sureste. El frente se irá desplazando hacia el este, primero hacia el Atlántico Medio y luego hacia el Noreste.

Estados y ciudades más afectadas por este frente frío

En todo el centro de Alabama, el este de Arkansas, el norte de Mississippi y el oeste de Tennessee, las temperaturas podrían bajar hasta los 26 grados Fahrenheit (-3º), y los residentes deberían estar preparados para "tomar medidas [...] para proteger las plantas tiernas del frío", alertó el NWS. Del mismo modo, las tuberías que están al aire libre deben drenarse o envolverse para evitar su congelación y que estallen.

En el suroeste de Alabama y el sureste de Mississippi, las temperaturas estarán en los 30 grados y rondarán los 28 en partes de Arkandas, Louisiana, Oklahoma y Texas, en donde la advertencia estárá vigente desde esta medianoche hasta las 9:00 am del martes.

En San Louis, las temperaturas caerán unos 20 grados, desde los 60 del sábado hasta unos 40 este lunes. En Atlanta bajarán hasta los 50 de más de 70 que hacía hace solo dos días.

PUBLICIDAD

Estas no son temperaturas gélidas, pero en la región del Sureste son más típicas del apogeo invernal que de la primavera.

A medida que el frente se vaya desplazando hacia el Atlántico Medio y el Noreste, las temperaturas mínimas también caerán a los 20s y 30s esta primera mitad de semana en ciudades como Pittsburgh, Pennsylvania, Syracuse, Nueva York, o Burlington, Vermont, en donde el miércoles podrían caer incluso por debajo de la congelación.

Nieve con efecto lago en Los Grandes Lagos

Mientras el frente frío afecta el Sureste, un potente sistema de baja presión se mueve a través de Canadá y traerá fuertes nevadas, incluida la llamada nieve con efecto lago, desde los Grandes Lagos hacia el Noreste y partes de los Apalaches la primera mitad de la semana. También habrá peligrosas ráfagas de viento.

El aire frío que atraviesa ahora la región y se desplaza sobre unos Grandes Lagos un poco más cálidos generarán la llamada 'nieve con efecto lago' en la parte superior de la península de Michigan y la meseta de Tug Hilla en el centro de Nueva York, que podrían recibir varios centímebros de nieve.

Este lunes y martes las posibilidades de nevadas también se extienden a la parte superior de los Apalaches centrales, según informó el Centro de Predicción Meteorológica (WPC).