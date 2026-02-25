Huracán Melissa El huracán Melissa de 2025 empata el primer lugar como el más poderoso del Atlántico Un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica publicado este miércoles determinó qu el huracán Melissa, que azotó el Caribe en octubre de 2025 dejando 95 muertos, empató el primer lugar como el más poderoso en la cuenca del Atlántico, igualando al huracán Allen de 1980.

Un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) divulgado este miércoles ubicó al catastrófico huracán Melissa, que azotó el Caribe en octubre del año pasado como categoría 5, como el más poderoso en la cuenta del Atlántico, empatando con el huracán Allen de 1980.

Los datos técnicos de NOAA indican qu e "Melissa estableció varios récords meteorológicos para los ciclones tropicales del Atlántico y globales".

Para la cuenca del Atlántico, el huracán Melissa tuvo:

Vientos máximos sostenidos de 165 nudos (190 millas por hora, empatado en primer lugar con Allen [1980]).

Vientos máximos sostenidos de 160 nudos (184 millas por hora) al tocar tierra en Jamaica, empatado con el huracán más fuerte que ha tocado tierra (Labor Day [1935] y Dorian [2019]).

Presión central mínima de 892 mb (empatado con Labor Day [892 mb, 1935] en el tercer lugar más bajo, detrás de Wilma [882 mb, 2005] y Gilbert [888 mb, 1988]).

La presión central mínima de 897 mb al tocar tierra en Jamaica es la segunda presión más baja tras Labor Day (892 mb, 1935).

En cuanto a la escala global, Melissa tuvo el "viento instantáneo más fuerte medido por sonda de caída: 219 nudos (récord anterior: supertifón Megi [209 nudos, 2010])".



Camino de destrucción

El huracán Melissa dejó 95 muertos en su ruta de destrucción. 45 fallecimientos ocurrieron en Jamaica, 43 en Haití, 4 en República Dominicana, 1 en Cuba y otras 2 sin precisar.

"La lentitud de Melissa también provocó fuertes lluvias y catastróficas inundaciones en algunas zonas de las Antillas Mayores", dijo NOAA.

Melissa provocó una devastadora marejada ciclónica a lo largo de la costa suroeste de Jamaica. Las provincias orientales cubanas de Santiago de Cuba y Guantánamo, así como las islas del sureste de las Bahamas, también sufrieron importantes impactos por marejadas ciclónicas y olas provocadas por Melissa, indica la NOAA.

También provocó varios días de fuertes lluvias e inundaciones generalizadas en algunas zonas de las Antillas Mayores. Las lluvias comenzaron cuando el sistema aún era una onda tropical que se desplazaba por las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y más tarde afectó a La Española, Jamaica, el este de Cuba y algunas zonas de las Bahamas en forma de ciclón tropical. La prolongada duración del fenómeno provocó graves efectos hidrológicos, indicó NOAA.

"Las precipitaciones totales más extremas se produjeron en el sur de La Española, donde las acumulaciones localizadas superaron las 35 pulgadas en algunas zonas del sur de Haití. Las precipitaciones totales superaron las 27 pulgadas en el suroeste de la República Dominicana. En Jamaica, las precipitaciones totales superaron localmente las 32 pulgadas en las tierras altas del interior".

Asimismo, se informa que "en otras zonas, las repetidas bandas de lluvia exteriores produjeron entre 8 y 15 pulgadas de lluvia en el este de Cuba y sus alrededores, lo que contribuyó a importantes inundaciones repentinas y fluviales, así como a deslizamientos de tierra en terrenos montañosos".

