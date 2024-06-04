'Domo de calor' causará temperaturas récord en el Oeste de EEUU y todavía no es verano

Video Arizona se prepara para hacerle frente al calor extremo: habrá más centros de enfriamiento

Autoridades meteorológicas en Estados Unidos han lanzado una alerta por los efectos de un “domo de calor” que elevará las temperaturas en buena parte del Oeste del país esta semana.

El evento climático derivará en temperaturas de hasta tres dígitos en partes de California a partir de este martes y, posteriormente, se desplazará hacia el Suroeste estadounidense el miércoles.

PUBLICIDAD

Para el fin de semana, las elevadas temperaturas afectarán el Noroeste del Pacífico.

¿Cómo se forma un domo de calor?

Un “domo de calor” es un fenómeno que se presenta cuando un sistema de alta presión se “estaciona” sobre una región hasta por una semana, lo que provoca un descenso sostenido de una masa de aire caliente, lo que deriva en un incremento en las temperaturas.

De acuerdo con la NOAA, este aire que se baja hacia la superficie actúa como una cúpula que cubre la atmósfera.

"Esta tapa ayuda a atrapar el calor en lugar de permitir que se levante. Sin elevación, hay poca o ninguna convección y, por lo tanto, pocas o ninguna nube convectiva (cúmulos) con mínimas posibilidades de lluvia. El resultado final es una acumulación continua de calor en la superficie que experimentamos como una ola de calor", indica la agencia.

El “domo” se forma porque al aire no le es posible escapar, por lo cual las temperaturas continúan elevándose.

El calor intenso luego empeora conforme el “domo” se mantiene estático sobre una región en particular.

¿Qué ciudades registrarán calor extremo?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los termómetros en múltiples ciudades del Oeste estadounidense registrarán temperaturas de hasta 3 dígitos.

A partir de este martes en zonas de California se espera que las temperaturas rebasen los 90 y los 100 grados Fahrenheit, lo que no es común para la primera semana de junio.

En el Valle de la Muerte, en California, se pronostican temperaturas de hasta 120 grados Fahrenheit, lo que regularmente ocurre hasta mediados o finales de este mes.

PUBLICIDAD

En Phoenix, se pronostican temperaturas este jueves de hasta 110 grados Fahrenheit, lo que regularmente ocurre hasta mediados de junio.

Otras ciudades que verán temperaturas récord para esta temporada del año durante la semana son Las Vegas y Reno, en Nevada, Flagstaff, Arizona, y Fresno, California.

En Texas, partes del valle del río Grande pueden registrar temperaturas récord e índices de calor peligrosos hasta este miércoles. El índice de calor podría alcanzar los 117°F en el valle, mientras que Corpus Christi podría marcar un índice de calor de 111°F este mismo martes.

El calor elevado combinado con la alta humedad provocará temperaturas que se sentirán tan altas como 115°F. Abilene, San Antonio y Brownsville son ciudades que podrían alcanzar niveles récord y producir una humedad peligrosa. Texas también puede afrontar tormentas severas esta semana, incluidos un par de informes de granizo de 6 pulgadas en el Panhandle.

Posteriormente, el viernes se espera que las elevadas temperaturas impacten zonas de los estados de Oregon, Washington, Idaho y Colorado, conforme se desplace el “domo”.

De acuerdo con expertos, la falta de humedad y el intenso calor, podrían derivar en que se sequen zonas de pasto y arbustos, lo que podría facilitar los incendios.

Ante el calor intenso, las autoridades recomiendan a la población, entre otros, mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera, buscar lugares con aire acondicionado y evitar actividades al aire libre durante el momento más cálido del día.

Mira también: