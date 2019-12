"Soy una pequeña pieza de un movimiento mucho más grande", dice la activista Greta Thunberg

Ante un auditorio abarrotado de micrófonos y cámaras, la joven hizo lo posible por rebajar un protagonismo que le ha convertido en la pieza más mediática de la lucha contra el cambio climático. Una superestrella climática. Al igual que ocurrió en otras ocasiones, como la cumbre de Nueva York en septiembre, su llegada causó una gran expectación, con más de 400 peticiones de acreditaciones al evento, según los organizadores.

La joven de 16 años, vestida con una sudadera que dejó caer a los hombros y unas deportivas, trató de sortearlo como pudo. “Yo soy solo una pequeña pieza de un movimiento mucho más grande”, dijo, lo que provocó los aplausos en la sala cuando increpó a hacer preguntas a los otros tres jóvenes activistas presentes en el estrado.

La joven se manifestó esperanzada de que el COP25 conduzca a algo específico y concreto, y que los líderes del mundo sean conscientes de la urgencia de la crisis climática. “Haremos todo lo posible para que esto sea algo que no puedan ocultar más”, señaló. " Algunas personas quieren que todo siga como hasta ahora y tienen miedo al cambio. Y el cambio es lo que nosotros, los jóvenes, estamos trayendo. Y es lo que están intentando silenciar. Esa es una prueba de que estamos teniendo impacto, de que se escuchan nuestras voces, por ello intentan silenciarnos de forma tan desesperada", dijo la joven.

La cumbre del clima, que tiene lugar desde el 2 hasta el 13 de diciembre, inicialmente iba a celebrarse en Santiago de Chile pero se trasladó in extremis a la capital española debido a la grave crisis social que vive el país latinoamericano.

"No ha ocurrido nada todavía"

"Llevamos haciendo huelgas desde hace más de un año y no ha ocurrido nada, básicamente", dijo Thunberg. "La crisis climática se sigue ignorando y no podemos seguir así. No es una solución sostenible que los niños no vayan al colegio", dijo la activista, que recalcó la paciencia del movimiento Friday's for Future en Suecia, con huelgas escolares cada viernes desde hace un año y medio. " Nos encantaría ver acciones desde la gente en el poder; la gente está sufriendo y muriendo por esta situación", recordó Thunberg.

Cuando un periodista instó a la joven a ir más allá de su enfado y desesperanza y destacar algún éxito, la adolescente señaló que con su movimiento han "concienciado a la opinión pública y es un paso importante en la dirección correcta pero no es ni de lejos suficiente", dijo. "Las emisiones de dióxido de carbono no se están reduciendo, de hecho están aumentando. Así que no se puede considerar una victoria. No ha habido acciones reales todavía. Si lo vemos desde otra perspectiva realmente no hemos conseguido nada".

Efectivamente, no hay mucho espacio para el alborozo: en la primera semana de la Cumbre del Clima diferentes organismos científicos presentaron informes devastadores sobre los niveles récord de gases de efecto invernadero o los efectos del calentamiento global para la salud.

Tras la rueda de prensa, que se celebró en la Casa Encendida de Madrid organizada por Fridays for Future y Juventud por el Clima, Thunberg participó en la marcha por el centro de la ciudad, el plato fuerte de las actividades alternativas al oficialismo de las Naciones Unidas. La marcha es también el pistoletazo de salida de Cumbre Social paralela a la COP25, en la que participan más de 500 colectivos de activistas.

Thunberg acudió por sorpresa el viernes por la mañana al recinto donde se celebra la Cumbre del Clima, un par de horas después de su llegada a Madrid. Su participación directa en la Cumbre no se esperaba hasta el lunes, en un acto de Unicef titulado “Niños y jóvenes ante el cambio climático” en el que también participan la ministra de Educación española en funciones, Isabel Celaá, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta H. Fore.



La activista llegó el viernes a la capital española tras un viaje de diez horas en un tren nocturno que enlaza Lisboa con Madrid, del que se bajó con el icónico cartel de otras veces, 'Skolstrejk För Klimatet' (Huelga por el Clima) con el que el mundo la conoció por primera vez hace más de un año. La adolescente había zarpado a mediados de noviembre desde Virginia a bordo de un catamarán para cruzar el Atlántico de la manera más ecológica posible.

La activista sueca no viaja en avión por las altas emisiones de gases de efecto invernadero que genera este medio de locomoción, y por ello pidió ayuda a través de Twitter para llegar a tiempo a Madrid una vez se conoció el cambio de ubicación.

Aunque a buen seguro la más mediática, Thunberg no es la única joven que hace ruido. El propio António Guterres, secretario general de la ONU, contrastó en la conferencia de apertura de la cumbre el liderazgo y la movilización que han mostrado los jóvenes con la falta de acción de los gobiernos, que no están a la altura a pesar de los numerosos signos de la catástrofe que se nos viene encima. El mundo, destacó Guterres, dispone de medios técnicos y económicos para frenar el caos climático, pero le falta la voluntad política. Justamente lo que poseen, en abundancia, jóvenes activistas de Friday's for Future en todo el mundo.