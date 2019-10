Se desprende de la Antártida un enorme bloque de hielo, casi del tamaño de Houston

El bloque –que se desprendió exactamente el 26 de septiembre– fue bautizado como D-28, tiene una dimensión de 1,636 kilómetros cuadrados (636.6 millas cuadradas) y contiene unas 315,000 millones de toneladas de hielo, según dijo al diario The Guardian la Australian Antartic Division.

Según los científicos, se trata del mayor desprendimiento del Amery desde 1963-1964 y no lo relacionan con el cambio climático, pese a que en el verano pueda derretirse parte de su superficie. Ocurrió en un área que había estado en observación por casi 20 años pues los investigadores creían que la placa estaba pegada levemente al gran bloque de hielo del Amery.

Helen Amanda Fricker, profesora del Scripps Institution of Oceanography, dijo a The Guardian que la primera vez que notaron la falla al frente de la placa de hielo fue cerca de los años 2000. Entonces predijeron que podría desprenderse entre 2010 y 2015.

"Me emociona ver este evento de desprendimiento después de todos estos años", dijo Fricker a The Guardian. "Sabíamos que pasaría eventualmente (...) pero no ocurrió exactamente donde estábamos esperando que pasara".