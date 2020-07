El extraño 'agujero azul' que descubrieron en Florida de más de 400 pies de profundidad

NOOA afirmó que la información sobre esta clase de fenómenos es muy limitada debido a la falta de accesibilidad a ellos. De hecho, los primeros informes de agujeros azules que surgieron décadas atrás, no fueron emitidos por científicos o investigadores, sino por pescadores y buzos recreativos.

Precisamente, los científicos no tienen idea de cuántos agujeros azules existen en el planeta, o dónde es más probable que se encuentren, ya que cuando se hallan, no son fáciles de explorar, ya que no siempre son gigantescos.