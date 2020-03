Estudio revela que la Tierra pudo estar totalmente cubierta de agua en sus inicios

"Al parecer no había manera de avanzar en ese debate", dijo el autor principal Benjamin Johnson del mismo centro educativo, por lo que pensaron que sería una buena idea "intentar algo diferente".

Aunque no se disponen de muestras de agua con esa antigüedad, sí que hay rocas que interactuaron con ese agua de mar y que la 'recuerdan', para lo que se usa un proceso similar a lo que sería usar los posos de café para tener información sobre el agua que ha pasado por ellos.

Así, el equipo considera que la "explicación más plausible" al exceso de este isótopo en los antiguos océanos sería, simplemente , que no existían continentes ricos en tierra para absorberlos.

Sin embargo, los autores indican que eso no quiere decir que no pudieran existir microcontinentes sobresaliendo de los océanos: "Simplemente no creemos que hubiera una formación a escala global de suelos continentales como la que existe hoy en día".